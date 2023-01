“Me incomoda”: Paula Chaves habló por primera vez sobre el romance de su exnovio Facundo Pieres y Zaira Nara

Paula Chaves habló por primera vez del romance de su amiga, Zaira Nara, con su exnovio, Facundo Pieres. Con total sinceridad, la modelo y conductora admitió que es un tema que la incomoda.

Tras meses de rumores, Zaira aprovechó la temporada del verano esteño para blanquear su noviazgo con el polista. Lo cierto es que desde hace semanas se instaló el rumor de que este romance le habría costado la amistad con Paula, quien hace varios años tuvo una historia con Pieres.

Este lunes al aire de Intrusos (América), Chavés se refirió al tema: “Está todo más que bien. No quiero decir nada porque después lo leo y digo para qué hablé... Pero está todo más que bien, fue hace muchos años”.

Con total sinceridad, la conductora admitió: “Hace mucho que estoy en el medio de situaciones que me incomodan y no me gusta. Y no son temas míos, entonces como que prefiero no opinar”.

En el piso quisieron saber qué había de cierto sobre la supuesta pelea entre ella y su amiga, y ella negó rotundamente. Al momento de la entrevista también estaba Pedro Alfonso quien no dudó en opinar como espectador: “Está todo bien. Zaira es madrina, es amiga, es vecina y está todo bien”.

