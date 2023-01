El narcotráfico es una realidad en Rafaela, mientras los políticos miran para otro lado

"Las bandas narcotraficantes hace rato que están en Rafaela. Mientras los políticos miran para otro lado y no hacen absolutamente nada para que nuestra ciudad no se convierta en la pesadilla que es Rosario o Santa Fe, las bandas organizadas trabajan con la tranquilidad de saber que quienes pueden actuar, están preocupados por otros temas"

El secretario de Seguridad Pública de la provincia de Santa Fe, Claudio Brilloni, aseguró en la mañana de este jueves que el ataque sicario en Rafaela sería una “reyerta entre integrantes de una banda narcocriminal”.

Por otra parte, el funcionario del gobierno de Omar Perotti aseguró que aún no hay detenidos por el hecho que dejó como consecuencia tres personas heridas: un hombre de 37 años, una mujer de 56 (ambos, por la balacera y fuera de peligro) y una nena de 7 (por un golpe).



Brilloni, en declaraciones a Aire de Santa Fe, confirmó que el hecho se dio a la 1 de la mañana del 4 de enero. “Dos personas de sexo masculino se acercan a un domicilio de Crucero Gral. Belgrano al 700, y producen disparos de arma de fuego contra tres personas que estaban en las afueras de dicha finca”, confirmó.

“A prima facie, son dos masculinos de corta edad. Pero no tenemos más datos que esos. Es una investigación que lleva adelante el fiscal Guillermo Loyola. Se están llevando adelante las primeras diligencias. Está participando no solamente la UR V de policía, sino también la Agencia de Investigación Criminal. No hay personas detenidas”, señaló.

“Con la información que manejamos hasta el momento y siendo extremadamente cuidadoso con el secreto de sumario y la confidencialidad de la información que maneja el fiscal Loyola, damos por descartado que sea un hecho de inseguridad más. Esto es un ataque dirigido por algún motivo, por alguna razón. En este domicilio residen personas que tienen antecedentes. El hombre los tiene. Todavía no tengo la plantilla prontuarial, si lo debe tener el fiscal. Todo indica, prima facie que sería una reyerta entre integrantes de una banda narcocriminal”, sentenció.

Con información de Vía País, sobre una nota de Adrian GERBAUDO