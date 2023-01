Lali Espósito reveló una insólita situación: la echaron de un velorio

Lali Espósito es una celebridad a nivel internacional y suele ir bastante seguido a España. En esta oportunidad, la cantante y actriz fue invitada al programa Martínez y hermanos junto a la guionista Victoria Martín y el cantante Abraham Mateo.

Durante la charla, la intérprete de “Disciplina” contó el motivo por el que prefiere no ir a los velorios. “No puedo ir a los funerales, de hecho, si puedo evitar ir, no voy, porque me río y me echan”, aseguró la artista en el ciclo español de Dani Martínez y en el que tres invitados muy conocidos y procedentes de mundos distintos comparten sofá.

Además, Espósito recordó una divertida anécdota: “Fuimos a un funeral, que estaba todo bien, porque ya era un abuelo, no era una cosa trágica. Primero uno entra compungido, dije ‘lo siento, lo siento’, hablás bajito. Ya todo eso me causa gracia”. Luego, en tono de chiste, señaló: “Había buena onda porque el señor ya era mayor y estábamos esperando que se muera un poco”.

Sin embargo, un familiar se enojó al ver esta situación, los retó por su comportamiento y les dijo: “Chicos, yo sé que todos estábamos esperando que papá muera, pero tampoco para que se estén cagando de risa. No estamos en un teatro viendo una comedia”. Por último, aseguró: “Nos echaron. La hermana volvió y dijo: ‘Chicos todo bien, pero ya está, váyanse. Ya vinieron, gracias por venir. Chau’”.

Recientemente, Lali fue noticia por un videoclip de “Yo te diré” que grabó con Miranda!, el grupo musical que está trabajando en su próximo disco llamado Hotel Miranda! en el que incluirán doce éxitos de su carrera reversionados. El grupo integrado por Ale Sergi y Juliana Gattas ya había grabado con Goyo Degano, de Bandalos Chinos y con Ca7riel.

La banda había anunciado que lanzarían el tema con Espósito. En Twitter, el dúo confirmó la esperada noticia por cientos de fanáticos: “Desde el Hotel Miranda! tenemos el agrado de comunicarle que el tercer huésped llegará el próximo jueves 19 a las 21″. Apenas se llevó a cabo el lanzamiento del videoclip se convirtió en tendencia en las redes sociales.

Como los anteriores videos, “Yo te diré” (del álbum Sin Restricciones que salió a la venta en 2004) tiene como escenario un hotel de estilo retro en el que los Miranda! actúan como los gerentes. Lo divertido es que junto a Lali grabaron este clip que recrea escenas a modo de guiños a tradicionales películas de terror como Psicosis de Alfred Hitchcock y El resplandor dirigida por Stanley Kubrick.

El trabajo contó con la producción de Ale Sergi y Mauro De Tomasso, mezcla de Javier Caso y masterización de Javier Fracchia. Además, la dirección y arte fue responsabilidad de Melanie Anton Def y la dirección de fotografía de Alfonso Vázquez.

El primer vistazo de este trabajo fue la nueva versión de “Don” junto a Ca7riel, con quien, a 18 años del lanzamiento original, le dieron un nuevo aire a este clásico. También realizaron con Goyo Degano, de Bandalos Chinos el tema “Navidad”, que pertenece al disco Sin restricciones. La banda pop presentará su nuevo álbum el 20, 21 y 22 de abril en el Teatro Gran Rex.

