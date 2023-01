El posteo que hicieron Fabián Cubero y Mica Viciconte que podría encender la polémica con Nicole Neumann

Desde hace unos días, la cosa volvió a ponerse tensa entre Nicole Neumann y Fabián Cubero, especialmente cuando se supo que Indiana, la hija de ambos, decidió no ir al viaje a Europa con la modelo y que quiere mudarse con su papá.

Las exigencias de la modelo con la alimentación y otras cuestiones habrían llevado a la adolescente a elegir mudarse con el futbolista, quien actualmente está de vacaciones con Mica Viciconte y su hijo Luca.

En medio de estas tensiones, un posteo que se hizo en la cuenta de Instagram de Luca, que administran Mica y Fabián, causó revuelo.

Se trató de una publicación en donde aparecen Indiana, Allegra y Sienna junto a su hermano menor con un texto que podría generar polémica. "Extraño a mis hermanitas. Amo cuando se pelean por mí para ver quién me da de comer, quién me duerme, quién me cambia, quién me besa", rezaba el mensaje.

"¿Quién me va a agarrar primero? Ah, cierto que acá también va a haber discusión. Las amo", cerró el texto en palabras del bebé pero escrito por sus papás.

Fuente: caras.perfil.com