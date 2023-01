Los pedidos de la familia de Manu Urcera a Nicole Neumann: “Quieren que ella haga un tratamiento para elegir el sexo del bebé"

Si bien Nicole Neumann y Manu Urcera muestran en sus redes lo que parece ser una historia de amor, tras románticas propuestas de casamiento y viajes a Europa, la realidad se asemeja a algo más complicado.

Es que luego de la noticia del compromiso entre la modelo y el piloto de automovilismo, una guerra interna se desató en la familia Urcera, con el patriarca de la familia como el principal opositor de la pareja. Sin embargo, los problemas habrían comenzado mucho antes de la pedida de mano, de acuerdo a Intrusos.

“El conflicto se habría iniciado cuando Manu le cedió a Nicole, la camioneta de su padre, una edición limitada y costosísima de la F100. La modelo la usa a menudo para sus compromisos laborales y personales. Esta situación habría molestado a la hermana de Manu Urcera, que tiene un centro de estética en Neuquén, y a su marido”, explicaron en el ciclo que se transmite por América TV.

Luego, una voz en off amplió sobre esta interna, revelando que el padre del piloto, un importante magnate petrolero, no aceptaría a Neumann como su futura nuera: “Claudio, el padre de Urcera, es dueño de una empresa petrolera en el sur del país y no vería con buenos ojos que su hijo se case con una mujer tan mediática y con tres hijas”.

La desconfianza del padre en la modelo recae probablemente en la preocupación del empresario por el futuro de Manu, de 31 años, como sucesor de la compañía. “Urcera hizo un acuerdo con su familia: desarrollar su trabajo como piloto de carrera hasta que se haga cargo de la empresa familiar a los 40 años”, dieron a conocer desde Intrusos.

Sin embargo, entre la información revelada, el pedido más sorprendente y arcaico debe ser el que involucra a Nicole Neumann y un procedimiento médico para poder elegir el sexo de un posible futuro bebé de la pareja. “La familia le habría aconsejado a Manu que ella haga un tratamiento para elegir el sexo del bebé, ya que preferirían un varón como heredero de la fortuna familiar”, confirmaron. En el caso de aceptar este pedido, Nicole y Manu deberían firmar un acuerdo prenupcial, ya que la familia estaría buscando proteger su patrimonio familiar.

H.O

Fuente: caras.perfil.com