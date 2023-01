Preocupa la salud de Clara Chía Martí: ingresó en un hospital de Barcelona por ansiedad

Clara Chía Martí ingresó de urgencia en un hospital de Barcelona por un cuadro de ansiedad.Tal y como han revelado desde el medio "El Periódico", en la sección "Mamarazzis", la nueva novia de Gerard Piqué no aguanta la presión de la prensa y las redes sociales.

La joven de 22 años fue atendida en una clínica privada de Barcelona, el Hospital Quirónsalud, tras sufrir un ataque de ansiedad. Según revelaron en dicho medio, la novia de Piqué está superada y el acoso constante que sufre en las redes sociales le está pasando factura.

El mal momento de Clara Chía Martí

Tras el estreno del nuevo éxito de Shakira, la sesión 53 de Bizarrap, el estrés de Clara Chía Martí está en su punto máximo y quedó en evidencia tras el malestar generado en su salud, por el que tuvo que ser atendida de urgencia.

Tampoco ayudó el posteo que hizo Gerard Piqué en su cuenta de Instagram, donde publicó la primera foto junto a la rubia. El revuelo que se generó en redes fue gigante, por lo que Clara y Gerard optaron por escaparse a la casa que tiene el futbolista en la Cerdanya. El fin era ni más ni menos que relajarse en medio de la vorágine mediática.

El sábado por la mañana pasearon en bicicleta, con la idea de volver por la tarde a Barcelona porque tenían entradas para asistir al concierto del grupo catalán Oques Grasses, en el Palau Sant Jordi. Sin embargo, no fueron. Se sospecha que por el mal estado de salud de la joven.

Clara Chía Martí atraviesa horas difíciles

Según contaron las Mamarazzis, Clara Chía Martí no está atravesando un buen momento. Incluso se especula con que su presencia en el concierto no iba a pasar inadvertida y más allá de su cuadro de ansiedad, la pareja habría decidido no ir para evitar la exposición de la catalana.

Recordemos que el pasado mes de agosto acudió con Gerard Piqué al concierto de Dani Martín y se generó un revuelo. Los asistentes estuvieron más pendientes de ellos que del propio cantante y quizás quisieron evitar que ocurriera lo mismo en esta ocasión.

Los últimos días la pareja fue vista en una farmacia de Barcelona. Y si bien se especulaba con que "estuvieran comprando un test de embarazo", lo cierto es que esta visita podría haber estado asociada al mal presente de Clara.

Se espera que el descanso le haya ido bien tanto a Clara Chía Martí como a Gerard Piqué ya que el próximo jueves, 2 de febrero, será el cumpleaños del futbolista. Seguramente, tendrán mil motivos para festejar aunque la joven de 22 no pasa el mejor de sus años.

Fuente: caras.perfil.com