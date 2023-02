¿Reforma laboral o de convenios colectivos?: los gremios, entre el rechazo y la negociación

El proceso electoral y la contradictoria situación del empleo vuelven a poner en el centro de la escena el debate sobre la reforma salarial que, en la Argentina, está directamente relacionada con los sistemas previsional y de salud. Para los referentes de Cambiemos serán caballitos de batalla de la campaña que ya se ha desatado, mientras que el grueso de la dirigencia gremial los rechaza de plano, aunque acepta que es inevitable una "modernización" de los convenios colectivos.

La mesa chica de la Confederación General del Trabajo (CGT) admite que el proceso tecnológico producirá cambios inevitables en un mercado laboral que ya los está sufriendo.

Señalaron que "en estos últimos días años las actividades están cambiando y algunas van a desaparecer producto de los avances", pero aclararon que "en la Argentina estamos atravesando un proceso extraño, porque se está generando empleo pero en muchos casos, los salarios no alcanzan para llegar a fin de mes".

Un histórico dirigente reveló a iProfesional: "Es cierto que atravesamos una pandemia que, en el mundo, se llevó puestos miles de puestos de trabajo; pero mientras en los países de referencia se discute una baja de la carga laboral acá estamos viendo cómo precarizamos a los trabajadores y trabajadoras con menos derechos laborales".

Aracre propone y la dirigencia gremial dispone

Más allá de los proyectos electorales, quien reinstaló el tema fue Antonio Aracre, flamante jefe de Asesores del Presidente Alberto Fernández.

El ex CEO de Singenta propuso "una modernización laboral para pibes menores de 30 o adultos mayores de 50 con dificultades para insertarse en el mercado de trabajo. Hoy la mitad de los trabajadores están dentro del sistema y la mitad fuera del trabajo".

Además, llamó a "flexibilizar y modernizar los procesos para que seis millones de argentinos con trabajo informal o precarizado puedan incorporase más fácil al mundo laboral".

Las declaraciones generaron de varios sindicalistas de peso, entre ellos uno de los cotitulares de la CGT, Pablo Moyano, quien lo calificó de "chanta" y planteó: "Andá a una fábrica, andá a una industria, metete en una metalúrgica, en una automotriz o en una panadería para ver como labura la gente… Y vos venís libremente a decir vamos a presentarle a la oposición un proyecto de reforma laboral".

La artillería gremial fue de tal magnitud que Aracre tuvo que aclarar que sus expresiones fueron a título personal y que el jefe de Estado "no piensa ni cree necesaria una reforma laboral".

Pero Moyano siguió: "Como peronista, no podemos aceptar que estos tipos, que en la puta vida sufrieron la persecución o la explotación de los empresarios, hoy vengan libremente a decir ‘yo voy a presentar un proyecto de reforma laboral’".

Y advirtió: "Camioneros el primero que va a estar en la calle defendiendo los derechos de los trabajadores que costaron vidas, sacrificio, torturas y compañeros desaparecidos que defendieron los convenios colectivos de trabajo".

Las propuestas de la oposición. Moyano con los "tapones de punta"

Las reformas apuntadas no solo son propiciadas por Cambiemos (PRO y sus socios radicales), sino también por los sectores de derecha como Ricardo López Murhpy, Javie Millei y José Luis Espert, quien no tiene miedo en meter preso a quien se le cruce en su camino en un proyecto más inquisidor que democrático.

El movimiento obrero observa que esos espacios vienen no solo para modificar la matriz laboral con rebaja de aportes patronales y flexibilización en los despidos, sino alentarán la agremiación por empresas, un sistema de salud sin obras sociales (solo público y privado) y jubilaciones mixtas (capitalización con aporte del Estado y nuevos jugadores sin replicar el caso de la AFJP).

Si bien desde la CGT rechazan de plano el modelo, fue Moyano quien volvió a responderles con artillería pesada.

El camionero cargó contra Juan Pablo Arenaza, jefe de campaña de la titular del PRO, Patricia Bullrich, quien sostuvo que "si el próximo Gobierno no hace las reformas que hay que hacer, va a durar poco porque la crisis va a ser tremenda". Moyano reiteró que "solo buscan quitar derechos a los trabajadores".

Advirtió: "Que no se atrevan, en el caso de ganar (las elecciones), a tocar los derechos de los trabajadores y especialmente a los camioneros, porque vamos a ser los primeros y especialmente quien les habla, Pablo Moyano, va a estar en el frente de todas las batallas que vamos a dar en caso de querer sacarle derechos a los trabajadores, así que Arenaza seguí haciendo notas que la realidad va a ser otra".

El bancario Sergio Palazzo, referente de la Corriente Federal de Trabajadores (CFT) también milita contra la reforma laboral que pretenden desde la oposición, al tiempo que lucha contra la caída de puestos de trabajo en su sector a manos de las aplicaciones de las entidades crediticias y las operaciones on line.

Pero la carrera tecnológica también le abre otras posibilidades. Desde hace meses viene negociando con las fintech la incorporación del personal al convenio colectivo de bancarios.

Iniciativas dirigenciales por afuera de la CGT

En tanto, un grupo de dirigentes cegetistas lanzó en 2022 el Espacio Laborar, un institución independiente creada por la propia dirigencia del Sindicato del Seguro (con Jorge Sola a la cabeza), con el apoyo de Gerardo Martínez (construcción, UOCRA); Andrés Rodríguez (estatales de UPCN); Juan Carlos Schmid, (Sindicato de Dragado y Balizamiento y titular de la Federación Marítimo-Portuaria) y Carlos Frigerio, (Federación Argentina de Trabajadores Cerveceros y Afines).

En el primer encuentro se debatió sobre "Crecimiento, Inversión y Derechos Laborales: tensiones y oportunidades"; "La educación y el trabajo en la vida tecnológica"; "Una agenda para el desarrollo argentino"; "Pobreza, desigualdad y las nuevas formas de trabajo" y "Liderazgo, igualdad de género e innovación".

Sola, quien además es secretario de Prensa de la CGT, indicó que "debemos pensar un modelo de país" y subrayó que "después de tantos fracasos, es hora de encontrar un espacio donde puedan comulgar las distintas miradas académicas, empresariales, sindicales, y políticas".

Sobre la posibilidad de discutir una reforma laboral, advirtió: "Sabemos que cuando se habla de este tema es para eliminar derechos" y explicó que "los debates se dan año a año en las negociaciones paritarias con los convenios colectivos de trabajo incluidos; allí se negocia todo".

Referente de Bullrich apunta a segmentar los convenios colectivos

En la vereda de enfrente se encuentra el secretario General del Sindicato Argentino de Farmacéuticos y Bioquímicos (SAFyB), Marcelo Peretta, quien esta semana asistió a la Cámara de Diputados donde fijó su postura sobre "la reforma laboral y empresaria que necesita la Argentina", en el debate sobre el proyecto de ley que presentó Juntos por el Cambio (JxC) para promover el empleo registrado.

El también titular de la Confederación de Trabajadores y Empleadores (CTE) y referente sindical de Bullrich expresó que "tenemos que sentarnos todos los sectores para encontrar la solución conjunta, que entendemos que está modernizar convenios colectivos de Trabajo".

Agregó que "debemos ir a una segmentación de los convenios, que no significa quita derechos. Hay que negociar pisos salariales para la realidad de las distintas PyMEs, que es diferente a la de las grandes corporaciones".

Afirmó que "no nos podemos mentir más, con este modelo tenemos casi el 50 por ciento de trabajo no registrado" subrayando que "el monotributo no es registración laboral, pero no incluirlo en estas normativas hace pensar que alguno crea que sí lo es".

También se refirió a los planes sociales, recomendando "convertirlos en trabajo real", y planteó que "la indemnización hay que cambiarla por un seguro de desempleo, que se empieza a pagar con la registración".

Proyecto de JXC para promover el empleo registrado

El proyecto presentado por Juntos por el Cambio se titula Ley de Registración de la Relación Laboral y modificaciones del sistema de certificado de trabajo y remuneraciones; una iniciativa que busca promover la generación de más empleo privado registrado, y que también apunta contra la industria del juicio. En sus fundamentos advierte que "la modalidad actual fracasó. No hay más empleo registrado, no hay menos litigiosidad, no contribuyó con el Sistema Único de la Seguridad Social (SUSS), no hay certeza en las relaciones laborales ni la previsibilidad necesaria para la creación de empleo decente".

Destacó que "esta iniciativa brinda pautas objetivas a los trabajadores, a los empleadores y a la Justicia sobre el cálculo de las sanciones y las definiciones de una relación laboral correctamente registrada y de remuneración no registrada". Remarcó que "el empleo formal registrado no crece desde 2011, y los trabajadores en relaciones parcialmente registradas, o directamente no registradas, continúan fluctuando desde hace décadas en alrededor de un 30 al 40% por ciento".

Por último, expresó que "con este proyecto se busca un nuevo equilibrio que permitirá fortalecer las relaciones laborales e incentivar la creación de trabajo decente sin desproteger a los trabajadores en total cumplimiento de nuestro ordenamiento nacional".

* Para www.iprofesional.com