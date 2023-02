Waldo Wolff defendió la gestión de Macri y aseguró que el Gobierno «destruyó lo que hicimos bien»

Waldo Wolff cargó contra el Gobierno por haber deshecho las buenas políticas que tuvo el macrismo en su gestión. El secretario de Obras Públicas de la Ciudad de Buenos Aires remarcó que la actual administración nacional es «hipócrita» en su accionar y discurso. Al mismo tiempo sostuvo que el próximo Presidente no podrá cambiar al país en cuatro años.

Uno de los flamantes funcionarios que tiene la jurisdicción porteña se aferró a su fuerza política y disparó munición gruesa contra el Gobierno nacional. Su embestida, principalmente, se debió a la destrucción de obras realizadas por el macrismo: “Lo que nosotros no hicimos bien, el Gobierno lo empeoró. Lo que hicimos bien, lo destruyó. Este Gobierno dice favorecer a los que menos tiene”, admitió en LN+.

Seguidamente el ataque fue direccionado al Presidente: “No hay más hipócrita de Alberto Fernández, no hay más hipócrita que la línea ideológica, editorial de este Gobierno. Lo que está bien no puede estar bien depende quién lo haga y lo que está mal no puede estar mal depende quién lo haga”, agregó el exdiputado nacional de Juntos por el Cambio.

El secretario de Asuntos Públicos contó una experiencia para seguir diferenciándose de la administración nacional: “Estuve en Merlo, en el barrio Libertad, y el mismo día que el Presidente decía que la gente tiene que hacer fila para comer, había fila para comer en un merendero. No cambió nada, es un Gobierno hipócrita”, explicó Waldo Wolff.

Ante la aproximación de las elecciones presidenciales, no se animó a encolumnarse con ninguno de los candidatos opositores. Sin embargo destacó qué no representará: “El que venga no va a poder cambiar a la Argentina en cuatro años y si alguien me pide que la cambie en cuatro años, a mí no me elijan. Hay cosas que se van a poder hacer muy rápido y otras cosas no”, cerró.

* Para www.elintransigente.com