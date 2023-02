María Eugenia Vidal se despegó de la inseguridad que hay en La Matanza: «Hace 40 años gobiernan los mismos»

María Eugenia Vidal atacó a las autoridades de La Matanza por la manera en que viven los bonaerenses. La diputada nacional por la Ciudad de Buenos Aires cruzó a Fernando Espinoza y a su predecesores a causa de la inseguridad, falta de higiene y la baja condición de vida que tienen los matanceros. «Hace 40 años que gobierna lo que hoy es el Frente de Todos«, disparó.

La ex gobernadora no tuvo inconvenientes de cargar las tintas contra los intendentes que tuvo el municipio con más habitantes que tiene Buenos Aires. Aunque haya tenido cuatro años de gestión en toda la jurisdicción bonaerense, rechazó tener competencia en las gestiones que tuvo La Matanza. Al mismo tiempo reconoció que le rechazaron la incorporación de ambulancias del SAME y el 911.

En diálogo con Viviana Canosa, por LN+, justificó su mirada de lo que ocurre: “La Matanza es 40 años de los mismos gobernando sin que importe ni los matanceros ni nadie que ahí vive en esas condiciones. Hace 40 años que el Frente de Todos gobierna La Matanza. No pueden culpar a nadie”, disparó las legisladora de Juntos por el Cambio.

La dirigente opositora insistió en la ausencia del Estado y que el terreno lo fue ocupando el narcotráfico y las organizaciones sociales: “El nuevo puntero, en los barrios, es el “tranza”, el que vende droga o el de la organización social. No es que no hay nada. Lo poquito que tienen, lo tienen porque los extorsionan. Es difícil votar a otro que después te saca el plan”, indicó.

En medio de la crisis que atraviesa Rosario por la droga, María Eugenia Vidal no marginó a la Provincia. Explicó que el avance es cada vez más fuerte por desidia del gobierno que comanda Axel Kicillof: “Los narcos volvieron a la provincia de Buenos Aires. Cada día que no hacés algo con el narcotráfico, avanza un paso más. La política no se ocupa de esto, el Gobierno de la Provincia no lo tiene en la agenda”, apuntó.

En un marco de incertidumbre que planteó la exgobernadora, no dudó en sostener que volverá su coalición a conducir la provincia con más habitantes del país: “Yo creo que los bonaerenses no van a querer seguir con esto, no quieren seguir viviendo en esta inseguridad. Con nosotros estuvieron mejor, saben que pueden estar mejor. Saben que pueden tener más obras”, sentenció.

* Para www.elintransigente.com