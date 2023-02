Cristina Kirchner y Alberto Fernández se volverán a mostrar juntos en la Asamblea Legislativa

La relación entre Alberto Fernández y Cristina Kirchner oscila desde el primer día de gobierno. Por estos días, el vínculo no pasa por su peor momento, pero los contactos están tercerizados. No hablan directamente.

La última foto juntos es de un acto de YPF y se iban a encontrar en diciembre en un evento del Grupo de Puebla en el CCK que fue suspendido. Desde hace más de cuatro meses que no se muestran juntos públicamente y no está previsto hacerlo hasta que termine febrero.

Pero la institucionalidad los obligará a mostrarse juntos en pocos días. En 14 días más, el próximo 1 de marzo, se realizará la 141 Asamblea Legislativa y el Presidente se presentará en el Congreso de la Nación para dar su discurso de apertura de las sesiones ordinarias.

El mandatario será recibido por la Vicepresidenta en su rol de titular del Senado y por la jefa de Diputados, Cecilia Moreau. Luego de firmar el libro de actas, las autoridades se harán presentes en el hemiciclo de la Cámara baja para dar inicio a la sesión de apertura del Parlamento para el año 2023.

El encuentro entre Alberto Fernández y Cristina Kirchner estará enmarcado en varias situaciones que están entrelazadas.

La primera tiene que ver con que será, en el caso de que no sea reelegido, la última presentación del jefe de Estado ante el Congreso. La segunda es que lo va a realizar en medio de un proceso de juicio político contra los cuatro miembros de la Corte Suprema de Justicia, que están invitados a la Asamblea, pero que aún no confirmaron su presencia. Por último, estará vigente el recuerdo del 2022, cuando el bloque del PRO se retiró a los gritos del recinto mientras hablaba el Presidente.

Respecto a esto último, en el interbloque de Juntos por el Cambio aún no se habló de cuál será el camino a seguir. En principio se mantiene la idea de no participar de las sesiones hasta que no se retiren los proyectos de juicio político contra Horacio Rosatti, Carlos Fernando Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti.

“Todavía no hemos conversado, pero todo estará supeditado a lo que diga el Presidente en su discurso. Lo más probables es que, teniendo en cuenta que va a estar con Cristina y siempre le habla a Cristina, tenga un discurso en el que apunte nuevamente a la deuda con el FMI de Macri y de la denuncia contra la Corte Suprema. Vamos a analizar qué posición tomar si eso sucede”, explicó a Infobae una alta fuente del interbloque opositor en la Cámara de Diputados.

En el 2022 cuando transcurría el discurso el Presidente Fernández endureció sus críticas hacia la gestión de Mauricio Macri y de Cambiemos, sobre todo por el acuerdo con el FMI, parte de la oposición se retiró del recinto de sesiones en medio de gritos y críticas. Se fueron los legisladores del PRO, y era algo que “estuvo hablado con los demás bloques”.

Se espera que este año la deuda vuelva a estar presente, como contraposición del discurso de Juntos por el Cambio y la teoría de la bomba que gestó el último comunicado de la Mesa Nacional. A esto se le sumará el intercambio de información entre la Corte Suprema y funcionarios del PRO que fue lo que terminó de empujar la decisión del oficialismo de avanzar en los pedidos de juicio político.

Todo esto será bajo la atenta mirada de Cristina Fernández de Kirchner quien, si realiza sus gestos habituales, se sentará a la derecha del Presidente, mirará, se abanicará para hacer frente al calor que suele haber y sonreirá frente a cualquier reacción “desmedida” de los bloques de la oposición.

* Para www.infobae.com