Mársico sostiene que Castellano es "inhumano" con los empleados municipales

“Mantuvimos una reunión, con el Secretario General del SEOM, Dario Cocco y parte de las autoridades gremiales, el tema central del encuentro se relacionó con las malas condiciones laborales en que se encuentran trabajando muchos empleados municipales” informó Lisandro Mársico.

“Al encuentro asistimos los concejales del bloque opositor y se nos informó sobre la falta de atención y predisposición por parte de los funcionarios municipales a solucionar problemas que vienen padeciéndose desde hace muchos años en todo lo relacionado a los ámbitos laborales en que se deben desempeñar los trabajadores; estructuras edilicias y mobiliarios en pésimo estado que no se reparan, lo que genera sitios de trabajo en condiciones insalubres y precarias, vehículos municipales que salen a calle sin estar en el estado correspondiente de poder circular, por falta de mantenimiento, lo que expone al conductor a riesgos de accidentes, escasez de recursos materiales en algunas dependencias que permitan desarrollar las actividades con normalidad, demora en el pago de las horas extras, entro otras graves deficiencias que llevan al empleado municipal a trabajar en lugares y condiciones indignas explicó el concejal Mársico.

“Desde el Concejo hemos votado diferentes pedidos para que se reviertan algunas de estas situaciones, pero son las que podemos llegar a conocer, en virtud de ser dependencias de acceso público, al resto no podemos acceder ni siendo concejales, tenemos prohibida la entrada si deseamos asistir a verificar estas cuestiones irregulares, que se nos expuso en la reunión”, aclaró el edil del PDP.

“Este gobiernos municipal no da respuestas a las necesidades de los trabajadores municipales, todas son evasivas o cuestiones que se dilatan en el tiempo, sin una solución concreta” sostuvo Mársico.

“Ahora, hemos acordado una nueva reunión el próximo jueves, donde van a estar convocados, todos los concejales y los delegados de las diferentes dependencias, para que intercambiemos opiniones y podamos tener una versión y valoración de los propios afectados por esta problemática que atraviesan muchos de los trabajadores municipales”, cerró el edil local.