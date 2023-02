Sebastián Cáceres; "Santa Fe hoy no tiene rumbo"

Sebastián Cáceres, dirigente del Movimineto Nacional de la Militancia Radical se anotó para la carrera electoral en este 2013 y en una nota periodística brindada al portal Rueda de Prensa, manifesto: “En el escenario complejo que vive Argentina y la provincia de Santa Fe, entendemos que desde las fuerzas políticas se deben empezar a generar los caminos hacia las soluciones, que no pueden venir de otro lado que no sea la política”.

Cuando se le preguntó a que lugar aspira, el dirigente de "Futuro Radical", no se sacó el casette como buen político y dijo: “Hoy no estamos en lugares de poder, pero nos hemos preparado durante mucho tiempo, tenemos un conocimiento adquirido del estudio y de la práctica”, expresó el militante de la UCR. Y acotó “hemos desarrollado nuestra sensibilidad social para entender los graves problemas que vivimos los santafesinos”. “Por este camino, no vamos a tener los caminos que queremos”, planteó.

Si bien Cáceres no lo dijo, sabemos que la aspiración es conseguir una banca en la Cámara de Diputados de la Provincia, aunque en las alternativas son múltiples, teniendo en cuenta que a lo largo de muchos años, el MNMR fue construyendo lo que Cáceres dice "músculo" y hoy cuentan con militantes muy activos que se vuelven atractivos para cualquier proyecto político.

Cáceres fue contundente cuando manifestó: “Santa Fe hoy no tiene rumbo y la ciudadanía demanda que Santa Fe tenga un rumbo. No tiene rumbo en materia de seguridad, de obra pública, de educación, de salud. Y mi principal preocupación es que la política le vuelva a dar rumbo”, finalizó Cáceres dispuesto ya a comenzar a seguir caminando la provincia de Santa Fe.