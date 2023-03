Cande Tinelli habló sin filtros sobre Guillermina Valdés: “Creo que le hizo un poco mal a mi viejo”

Candelaria Tinelli, la hija mayor de Marcelo Tinelli, opinó sobre un tema que solía esquivar: cómo fue su vínculo con Guillermina Valdés, la expareja de su papá. “No teníamos buena relación, nunca conecté mucho con ella. Somos diferentes”, explicó desde su nuevo rol de panelista en LAM (América).

A la hora de determinar por qué no tuvo un trato fluido con la modelo, la influencer no dio vueltas y aclaró que se trató de una “cuestión de piel”. “A mí me caen bien las personas que le hacen bien a mi viejo. Si no veo bien a mi familia... Yo nunca conecté, nunca nos caímos bien”.

Ante esta insinuación, Nazarena Vélez fue al hueso y le preguntó a Cande si creía que Guillermina le había “hecho mal” a Marcelo. Sin filtros, y con total sinceridad, ella respondió: “Yo creo que un poco sí, no quiero meter la pata. Pero, no sé... mi viejo es una persona muy alegre, que le encanta laburar y siento que dejó de hacer muchas cosas en su relación, por ella”.

De hecho, la it girl siguió con su exposición y no dudó a la hora de decir que la modelo “anulaba” al conductor de ShowMatch (eltrece) porque supuestamente lo celaba y controlaba cuando coincidían en un estudio de televisión.

En ese sentido, Marcela Feudale, excompañera de trabajo de “El Cabezón”, mencionó que durante el año que Guillermina fue jurado de La Academia (eltrece), Marcelo no parecía él mismo, sino que se lo vio muy “inseguro” y “triste”.

Fuente: TN