La preocupación de Barbie Vélez a menos de una semana del nacimiento de su hijo Salvador

Acompañada siempre de su mamá en el cuidado de los primeros días de vida de su hijo Salvador, Nazarena Vélez reveló el doloroso momento que está pasando Barbie a una semana del nacimiento del pequeño. La panelista de LAM contó que su hija está sufriendo por inconvenientes con la lactancia, que le impiden dormir tanto a ella como al pequeño: “No duerme un carajo por los dolorcitos de panza”. Y agregó: “Barbie está con los pechos con mucha fiebre, entonces le cuesta bastante dar y él se desespera”.

El pasado 24 de febrero Barbie Vélez y Lucas Rodríguez recibieron la llegada de hijo Salvador. Fue el papá de la influencer, Alejandro Pucheta, quien comunicó la noticia en las redes sociales. “Bienvenido Salvador. 17.05. 3.500 kg”, escribió junto a una foto de las huellas del pequeño.



La actriz y empresaria brindó más detalles sobre el nacimiento de su nieto y el dolor de su hija al amamantarlo. “Cuando tenés la lolas todas duras es imposible que el bebé pueda succionar. Entonces son unas noches ‘hermosas’. Pero él está divino, y Barbarita también”, explicó. Y agregó: “Ella no le quiere dar mamadera, lo está bancando como una campeona. Está evitando darle la mamadera porque sino después no quieren agarrar más la teta”. De todos modos, la panelista de LAM aseguró que “barbie está feliz” aunque “está rota”.

“Yo me quedo por las noches, soy tipo enfermera. Lo que necesita, yo estoy ahí, para que pueda dormir un ratito. Yo me lo llevo para que Barbie pueda dormir un ratito”, concluyó la famosa y mamá de Barbie.

Nazarena cobró un fuerte protagonismo, emocionada no solo por el nacimiento de su primer nieto, de quien no se despega ni un segundo. “Nada que explicar y entiendo, pero con sobreproteger a tu niña y al bebé no hacés nada bueno, ya que facilitar todo eso no es bueno. Que los chicos si no tienen que dormir que no duerman, ellos quisieron ser padres y eso también es parte de serlo. Correte un poco de ese lugar, aunque te lo pidan, porque es obvio que ellos están cómodos y protegidos con vos, pero parte de amar es ayudarlos a crecer”, aconsejó una mujer por medio de un mensaje privado, lo que desató el enojo de la panelista que no dudó en contestarle.

Desde sus historias, Nazarena compartió el mensaje y escribió: “Eviten mandar mensajes haciéndose las sabelotodo. Pienso hacer lo que se me canta y proteger, sobreproteger a los míos todo lo que pueda. Y muchas gracias a las que dejan mensajes de amor”. Pero además, grabó una serie de videos aclarando algunos puntos.

“Nunca está de más aclarar que todo lo que hago es bajo el consentimiento de Barbie y de Luqui. Todo lo que yo pueda hacer para que ella la pase bien, lo voy a hacer. Lo que pueda hacer para darles una mano, lo voy a hacer. Me nace del alma, del corazón. Me chupa un huevo no dormir”, explicó.

“Lo único que me importa es poder estar con ellos y ser útil en un momento donde la vida te hace un cimbronazo hermoso pero tremendo. La señora que me escribió, que se que lo hizo con muy buena leche, me dice ‘estás arruinada, si ellos no tienen que dormir que no duerman’. ¡Pero señora! ¡Cállese la boca! Cómo no la voy a ayudar a mi hija si lo puedo hacer”, cerró.

Fuente: Infobae