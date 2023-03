Aníbal Fernández: "Es Perotti el que debe tomar las decisiones"

El ministro de Seguridad Aníbal Fernández descartó la presencia del presidente Alberto Fernández en Santa Fe tras los reclamos del intendente rosarino Pablo Javkin. "Podrá ir una o dos veces al año, pero que sea el que se ponga al frente de esta situación es tonto", planteó.



Asimismo, aclaró que el mandatario no es el encargado de ejecutar las políticas diseñadas para combatir la peligrosidad de la zona, pero subrayó que es conocedor de cada decisión que se toma.

Los dichos llegan el día después de las amenazas al supermercado de la familia de Antonela Roccuzzo, esposa del capitán de la Selección Lionel Messi, quien además recibió un mensaje mafioso.

En ese marco, el funcionario del Gabinete reiteró sus críticas al gobierno de Santa Fe, a cargo de Omar Perotti, al sostener que es la provincia la que "debe tomar las decisiones".

A su parte, descartó pedir la intervención de la seguridad del territorio, y reveló que aumentan a diario los efectivos enviados por Nación. "Se hace a través del Congreso. Si lo hace, es un tema federal. Creo que puedo pedirlo desde el punto de vista constitucional, pero no tengo la vocación de hacerlo tiene que ser la propia provincia la que toma las decisiones", afirmó Fernández respecto a la intervención de la provincia en materia de seguridad.

En la misma línea, planteó a la puertas del Ministerio: "Somos muy firme en lo que hacemos, tomamos decisiones, tomamos personal y somos buenos tomando personal y no nos falla", y sumó: "En Santa Fe, llevamos en la gestión 4 ministros y 10 jefes de policía, eso no lo he hecho nunca. No sé por qué la provincia actúa de esa manera, nosotros tenemos nuestros hombres con instrucciones precisas, trabajando. No descarto, pero no soy yo el que deba decir eso".

Por último, aclaró sus dichos en los que aseguró que los narcos "han ganado", y reiteró que el Gobierno trabaja en la zona: “¿Yo vencido? ‘No te sientas vencido ni aún vencido’, dice Almafuerte. Yo no dije eso, lo que digo es que si después de 20 años estamos trabajando fuerte como estamos trabajando, es porque vencieron…”.

Con información de Aire de Santa Fe