Chano Charpentier volvió a recurrir a las redes sociales tras su internación: “Felicidad”

Los motivos que determinaron la internación de urgencia de Santiago Chano Moreno Charpentier en el Sanatorio Otamendi en la madrugada del pasado viernes 18 de febrero nunca quedaron muy claros. Es que la familia decidió que no se emitieran partes médicos. Sin embargo, en diálogo con Jorge Lanata para Lanata sin filtro, en Mitre, Marina Charpentier, mamá del músico, dio algunos detalles de la situación.

“Creemos que puede haber cometido errores en la ingesta de la medicación. Tiene un solo riñón, no tiene bazo y solo un pedazo de páncreas. Mi hijo no se despertó todavía. No puedo decir mucho más porque es algo que no sabemos. Él está con un tubo porque tiene un infección y está bajo antibióticos, tuvo fiebre, una complicación en el pulmón, ya que sabemos que aún fuma muchos cigarrillos, y cuando una persona se descompensa hay que equilibrar todos sus órganos”, explicó la mujer, quien volvió de sus vacaciones en el Uruguay para acompañar al músico en cada minuto.

Lo cierto es que, una semana más tarde, el exlíder de Tan Biónica despertó de su sedación y se dio a conocer la feliz noticia de que ya estaba respirando por sus propios medios. Hasta que, el último viernes, Marina le confirmó a Teleshow que Chano había recibido el alta y había sido trasladado a la Comunidad Terapéutica Gens, la misma a la que fue llevado en 2021, luego del recordado incidente en su casa de Exaltación de la Cruz en el que fue sufrió un brote psicótico y fue baleado por un oficial de policía.

“Está bien en el lugar en el que hace su rehabilitación. Eso no le impide trabajar, sus médicos deciden”, señaló Marina respecto a los próximos pasos de su hijo. Y es que, apenas comenzó a circular el rumor sobre el alta del músico, los productores confirmaron su presentación en los dos show que tenía previsto dar los días 10 y 11 de marzo en el Estadio Arenas de La Plata. Y esto generó una gran polémica entre sus seguidores.

Así las cosas, desde la cuenta oficial de Chano, esa misma noche se pudo conocer la palabra el músico. “Hola amigos y amigas: Espero que estén bien y felices. Quiero contarles que ya estoy absolutamente recuperado gracias al sanatorio Otamendi y listo para seguir disfrutando de la vida”, escribió el ex Tan Biónica. Y se refirió a sus próximos pasos: “Les cuento que por mi parte sigo haciendo al pie de la letra mi tratamiento en UDIGENS y que tengo muchas ganas de verlos el viernes y sábado en La Plata. Besos”, puso junto a una foto en la que se lo veía frente al espejo.

Durante el fin de semana, en tanto, el intérprete de La melodía de Dios volvió a recurrir a sus redes sociales para mandarle un mensaje a sus fanáticos. E hizo un posteo en el que subió tres fotos suyas, con la guitarra en mano, cantando en un parque frente a una pileta. “‘Felicidad’. La palabra que existe en todos los idiomas”, escribió junto a la secuencia. Y situó la escena en “The Way To Happiness”, que significa: “El camino a la felicidad”.

Cabe recordar que, además de sus presentaciones en la capital bonaerense, Chano tiene previsto participar de la primera jornada del Lollapalooza el próximo 17 de marzo, en el Hipódromo de San Isidro. Después, según él mismo había adelantado antes de su internación, se dedicaría a preparar su próximo álbum de estudio.

Fuente: Infobae