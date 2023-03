Castellano: "En Rafaela el mayor problema son "los trapitos" y las balaceras"

El intendente de la ciudad, Luis Castellano, estuvo presente en el acto de asunción del nuevo jefe policial y dialogó con los medios de comunicación presentes –entre ellos LA OPINIÓN- sobre distintos temas que tienen que ver con la seguridad en Rafaela resaltando que lo que más le preocupa son las balaceras. El diálogo se transcribe a continuación.

- Trascendió que Carruega habría presentado la renuncia después de una discusión con Ud. y que usted le habría exigido más resultados en materia de lucha contra la inseguridad.

No. Nosotros estuvimos en el Comando Unificado como lo hacemos normalmente con discusiones, con debate, pero yo no soy quién para pedirle la renuncia a un funcionario que depende del Ministerio de Seguridad de la Provincia.

- ¿Usted estaba de acuerdo con su accionar?

Si, veníamos trabajando coordinadamente. Había algunas cosas que no estábamos de acuerdo pero hay otras que si. La decisión la tomó el Ministerio de Seguridad.

- ¿Una de ellas era el tema de los “trapitos”, Intendente?

Si. Una de ellas era ese tema, porque nosotros consideramos que pudimos lograr en otros momentos trabajos muy coordinados con la Policía en donde casi pudimos, en la Zona de Estacionamiento Controlado (ZEC) no tener esa situación y hoy la estamos teniendo. Y uno de los desafíos que tenemos –al igual que las balaceras, la prevención del delito predatorio, los robos y una serie de circunstancias que se dan en la ciudad- es que necesitamos un patrullaje activo, prevención y estar muy encima de cada tema de seguridad.

- ¿De esta cuestión hablaron con los fiscales, Intendente?

Si. Hablamos con los fiscales varias veces, lo hemos charlado, es un tema difícil porque si no se está cometiendo delito es difícil para los fiscales abordarlo, pero nosotros hemos tenido trabajo coordinado con la Fiscalía donde pudimos avanzar en esto y creo que lo podemos volver a hacer.

- ¿Qué nos vamos a encontrar mañana en la calle con este tema de los "trapitos"?

Es un tema que la ciudadanía nos pide y que tratamos en el Comando Unificado. Hay un decreto sobre que se prohíbe el lavado de vehículos en la ZEC y lo que pedimos es que la Policía y la Fiscalía lo hagan cumplir.

- ¿Hay un proyecto de ustedes sobre ese tema en el Concejo Municipal que no se ha tratado o no ha prosperado?

Si, lamentablemente cuando elevamos el proyecto de Ordenanza el Concejo Municipal nunca lo trató, y sería un apoyo institucional mucho más importante para la Policía para poder avanzar en ese tema. No se pudo lograr por Ordenanza y entonces lo hicimos por decreto.

- Intendente, además del tema de los trapitos, en materia de seguridad, ¿cuál es el tema que más le preocupa en este momento?

El tema más preocupante es el tema de las balaceras, como consecuencia en parte de lo que ya sabemos que es cortar el vínculo del delito con la cárcel, donde hay órdenes que se emiten a partir de celulares que se usan en la misma cárcel. Esto es algo que se está debatiendo en Rosario, en Buenos Aires y en toda la Argentina.

Por otro lado el delito predatorio que es también lo que la gente reclama: las entraderas en las casas, el robo de celulares y bicicletas. Este tipo de cosas no permiten una convivencia pacífica en la ciudad.

Esas son las cosas que nosotros le vamos a pedir claramente a los jefes de la Unidad Regional V que hoy asumen. Lo hemos charlado también con el jefe de la Policía de la Provincia, con el Ministro de Seguridad, y lo vamos a seguir haciendo porque tenemos que defender a nuestros vecinos y vecinas y la Policía y el Ministerio tienen que brindarnos las herramientas para poder hacerlo.

- En años anteriores cuando se hablaba con gente del Ministerio de Seguridad comparaban la situación de Rafaela con la de Santa Fe y la de Rosario, y los delitos predatorios en Rafaela eran de menor jerarquía que los de las grandes ciudades; ¿se sigue teniendo la misma óptica desde Santa Fe?

- Nosotros tenemos un apoyo que antes no teníamos, en móviles, en agentes, en coordinación, en cámaras… ahora pronto vamos a inaugurar lo hecho por el gobierno de la Provincia, el Centro de Operaciones Policiales; también llegó la Guardia Rural Los Pumas, y todas esas cosas son producto no de la casualidad, sino de la gestión, y del apoyo y del respaldo que se tiene, en este caso del Gobernador no sólo hacia la ciudad de Rafaela sino hacia todo el departamento Castellanos y la Región, y que junto con el senador Alcides Calvo siempre gestionamos este tipo de cosas.

Después hay cosas que siguen sucediendo, el delito cero es difícil de conseguir, pero lo que tenemos que tratar de hacer es que se siga bajando la intensidad del delito. Que los patrullajes sean intensivos, que el trabajo con la Justicia sea coordinado, tanto con la Justicia provincial como con la Federal, que se produzcan allanamientos, que los lugares que denunciamos ya sea porque nos llegan de los vecinos o del Centro de Monitoreo puedan ser investigados y allanados. Que los delincuentes no entren por una puerta y salgan por la otra, sino que tengan las penas que tienen que tener. Esta es una sumatoria de cosas que tienen que llevar tranquilidad a los vecinos.

Por otro lado, claramente estamos atravesando una circunstancia económica, que no contribuye a la seguridad. Ahí debe estar nuestro trabajo social en los temas de cultura, deporte, educación, nuestras agentes sociales en los barrios y esas deben ser las tareas –junto a la GUR y al CEMu- que nos corresponden a los Municipios.

- ¿Cómo ve el tema de [la superpoblación en] la Alcaidía?

Mal. Es un tema que tiene que abordar el gobierno de la Provincia y el Nacional porque hay cárceles federales que son responsabilidad del gobierno nacional y cárceles provinciales que se tienen que construir en todo el territorio de la provincia. Es parte de la discusión que se está dando con el tema Rosario.

- ¿Y que va a pasar con la vacante en el Juzgado Federal y también con la Fiscalía Federal?

Es algo que venimos reclamando. Hay una cantidad de vacantes en Juzgados Federales de la Provincia que se necesitan, porque justamente los temas de la droga, del contrabando, todo lo que pasa por la Ruta 34, son delitos federales que lo tienen que atacar los jueces federales.

Hoy estamos trabajando con el fiscal federal Jorge Gustavo Onel, con quien coordinamos acciones como también lo hacemos con la Fiscalía Regional. Pero necesitamos los jueces federales. Para eso se creó un Juzgado y necesitamos un Juez Federal.

Fuente: La Opinión