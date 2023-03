De qué trata Sin novedad en el frente, la película que le arrebató el Oscar a Argentina, 1985

Felicitaciones a todo el equipo de Argentina, 1985 que dejó en alto el nombre del país en la 95ta. edición de los Premios Oscars.

En esta oportunidad, la película "Sin novedad en el frente" (Alemania, de Edward Berger), fue la ganadora del Premio Oscars a Mejor película Internacional.

"Sin novedad en el frente", cuenta la historia Paul, un joven de 17 años que se une a las tropas del Frente Occidental en la Primera Guerra Mundial (1914 -1918). Todo lo que él había pensado es muy distinto ante la cruda realidad que se vive en las trincheras.

Este film alemán tiene como actores principales a: Daniel Brühl, Feliz Kammerer (Paul), Albrecht Schuch, Aaron Hilmer y Edin Hasanović, entre otros reconocidos actores y está en alemán, inglés y francés.

Sin Novedad en el Frente también se quedó con los Oscars a: Mejor Banda Sonora y Mejor logro en diseño de producción.

"Argentina, 1985", la película de Santiago Mitre con Ricardo Darín y Peter Lanzani estuvo nominada esta noche en los Oscars a Mejor película internacional de la 95ta. edición de los premios Oscars.

En el Dolby Theatre de Los Ángeles conoció el largometraje que narra la historia de Julio Strassera y Luis Moreno Ocampo en el Juicio a las Juntas de la última dictadura cívico-militar.

"Argentina, 1985" competía la terna con:

"Sin novedad en el frente" (Alemania, de Edward Berger),

"Cerca" (Bélgica, de Lukas Dhont),

"EO" (Polonia, Jerzy Skolimowski)

"The Quiet Girl" (Irlanda, hablada en gaélico, de Colm Bairéad).

Argentina ha llegado otras cinco veces a hacerse un lugar en la terna, con "La tregua" (1974, de Sergio Renán), "Camila" (1984, de María Luisa Bemberg), "Tango, no me dejes nunca" (1998, de Carlos Saura), "El hijo de la novia" (2001, de Juan José Campanella), y "Relatos salvajes" (2014, de Damián Szifron).

De que se trata "Argentina, 1985"

Inspirada en la historia real del fiscal Julio Strassera, Luis Moreno Ocampo y su joven equipo jurídico que se atrevieron a acusar, contra viento y marea, a contrarreloj y bajo constante amenaza, a los altos mandos de la sangrienta dictadura militar argentina (1976-1983) en el llamado Juicio a las Juntas de mediados de los años 80.

Una batalla de David contra Goliat, con los héroes menos esperados.

Qué premios ganó "Argentina, 1985"

2022: Premios Oscar: Nominada a mejor película internacional

2022: Globos de Oro: Mejor película de habla no inglesa

2022: Premios BAFTA: Nominada a mejor película de habla no inglesa

2022: Festival de Venecia: Premio FIPRESCI

2022: Festival de San Sebastián: Premio del Público - Mejor film

2022: Premios Goya: Mejor película iberoamericana

2022: National Board of Review: Premio libertad de expresión y Top extranjeras

2022: Critics Choice: Awards: Nominada a mejor película de habla no inglesa

2022: Satellite Awards: Nominada a mejor película internacional

2023: Premios Platino: 14 nominaciones incluyendo mejor película y dirección

2023: Premios Forqué: Mejor película latinoamericana

