Antonela Roccuzzo compartió una foto que ilusiona a los fanáticos del Barcelona

El contrato de Lionel Messi con el Paris Saint Germain finaliza el próximo 30 de junio. Después de ese momento, el argentino quedará libre de cualquier tipo de relación profesional con el club parisino. Sin embargo, como hasta ahora no hay ninguna renovación de contrato firmada, los fanáticos del Barcelona están en estado de alerta ante los posibles movimientos de la Pulga.

Es por eso que una imagen puede mantener la esperanza viva entre los hinchas del conjunto culé. La esposa de Messi, Antonela Roccuzzo, compartió una foto con la pareja de Robert Lewandowski, Anna Lewandowska. Si bien es una simple imagen en la que ambas posan amigablemente, podría ser un indicio por ver de nuevo al astro rosarino con la camiseta del conjunto catalán la temporada que viene.

Crece la incertidumbre por el futuro de Lionel Messi tras la eliminación del PSG: los 4 escenarios posibles

La eliminación del PSG de la Champions League a manos del Bayern Munich en octavos de final puso un gran signo de interrogación en torno al futuro de Lionel Messi. El torneo europeo era el gran objetivo del rosarino con el elenco parisino y esa ilusión, al igual que en la temporada pasada, quedó trunca. Al acercarse la fecha de vencimiento del contrato que une al delantero con el club, la gran pregunta es: ¿renovará su vínculo a mitad de año o buscará otros rumbos?

En más de una ocasión, Messi admitió que la adaptación a París no le resultó fácil. Su salida del Barcelona había sido muy traumática y la mudanza a otro país no había sido una decisión necesariamente propia. Sin embargo, con el correr de los meses, el futbolista y su familia lograron sentirse cómodos en su nuevo hogar. Esta, tal vez, podría ser una de las razones para quedarse y no emprender un nuevo cambio.

Lo cierto es que, en la actualidad, hay cuatro escenarios que se presentan como posibles en el futuro del hombre que aseguró que el 18 de diciembre de 2022 alcanzó el sueño máximo de su carrera: ganar un Mundial con la Selección argentina.

Fuente: TN