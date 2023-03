El Ministerio de Desarrollo denunció un boicot de Unidad Piquetera para que beneficiarios del Potenciar Trabajo no se anoten en el programa “Volvé a estudiar”

El ministerio de Desarrollo Social denunció un “boicot” por parte de dirigentes de la Unidad Piquetera, y de otras organizaciones sociales, para que los beneficiarios del Potenciar Trabajo no se anoten en el programa “Volvé a Estudiar”. Afirman que “los referentes de las organizaciones de izquierda desalientan la inscripción y los amedrentan con perder el salario social complementario si se anotan en la iniciativa federal de terminalidad educativa”.

El motivo estaría centrado en que al dejar las Unidades de Gestión, por ejemplo cooperativas que dependen del Polo Obrero, los movimientos sociales perderían “poder sobre la gente”. El programa habilita a que se quien decida capacitarse o completar la escuela primaria y secundaria lo haga como una “contraprestación” del Potenciar Trabajo.

“En los últimos días, el ministerio de Desarrollo Social de la Nación recibió mensajes provenientes de titulares del programa Potenciar Trabajo, los cuales infieren que los referentes piqueteros los desalientan a inscribirse en el programa Volvé a Estudiar, aduciendo que como consecuencia perderán el cobro del salario social complementario”, le explicaron a este medio funcionarios de la cartera a cargo de Victoria Tolosa Paz. En concreto, se refieren al beneficio por realizar 20 horas de tareas en las Unidades de Gestión, como cooperativas, que dependen de las mismas organizaciones sociales.

Según el numeroso registro de denuncias que llegaron a la cartera social a partir de la página web (y de otros medios, como mensajes de WhatsApp), hay decenas de reclamos realizados con nombre, apellido y número de documento en los que se sostiene que referentes de organizaciones que integran la Unidad Piquetera los llaman por teléfono, afirmando, por ejemplo: “Si yo me anoto para terminar el secundario me sacan el Potenciar Trabajo”.

En otro de ellos, una mujer asegura, en términos similares, que además de “apretarla” para que no estudie, le recuerdan que debe presentarse a trabajar en la cooperativa y “también ir a las marchas”.

“Buenas tardes. Ya me cansé de denunciar. Necesito el Potenciar Trabajo para poder terminar con mi carrera , y me quieren dar de baja por el hecho de estudiar”, denunció una joven de la localidad bonaerense de Pergamino, según el registro al que accedió Infobae.

“Buenas tardes. Yo soy encargado de mantenimiento de un jardín comunitario y le dije a mi referente que quiero terminar mis estudios secundarios y me dijo que si elijo estudiar ya no puedo volver a mi puesto de trabajo si tengo algún problema y debo dejar de estudiar , también me van a retirar el apoyo ¿Qué debo hacer?”, pregunta, en este caso, un titular del plan social de La Matanza.

El 27 de febrero, Tolosa Paz anunció los lineamientos del nuevo plan de terminalidad educativa primaria y secundaria, que tiene como objetivo central fortalecer la inclusión laboral.

La iniciativa está enmarcada en que, según se desprenden de los datos sobre los beneficiarios del Potenciar Trabajo, el 60,7% de todo el padrón no tienen la educación obligatoria terminada, más de 132 mil no finalizó la primaria y más de 645 mil no terminaron la secundaria.

“El Estado vuelca hoy todo su esfuerzo en lograr la inclusión educativa en estos vastos sectores de nuestra sociedad que hoy miramos como el rostro que más nos duele de cada uno de los hombres y mujeres que son parte del Potenciar Trabajo”, enfatizó Tolosa Paz el presentar el plan en una conferencia de prensa en la Casa Rosada. “Hay Potenciar Trabajo si fortalecemos la educación, hay una Argentina más igualitaria si empezamos por la escolaridad”, agregó.

El Potenciar Trabajo dispone que para acceder al beneficio mensual -la mitas del Salario Mínimo Vital y Móvil- los titulares del programa deben realizar, o las veinte horas de tareas en una Unidad de Gestión, o estudiar, ya sea para completar los estudios, comenzar una carrera, o “capacitarse” en oficios para tener una mejor salida laboral. Es decir, deben optar por una u otra actividad.

Ante cada una de estas denuncias, el ministerio se contacta con las víctimas y les responden de manera personal, o a través de la página a través de la cual realizaron el reclamo: “Cualquier titular del programa tiene la opción de finalizar sus estudios primarios o secundarios y nadie se lo puede negar”.

La advertencia de Juan Grabois

El líder del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE), Juan Grabois, una de las organizaciones que integran la oficialistas Unión Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), fue el único referente social que salió a apoyar la iniciativa para que los beneficiarios del Potenciar Trabajo, opten por la opción de terminar sus estudios y capacitarse. Lo hizo durante la marcha del 8M.

Grabois también confirmó la veracidad de los mensajes que recibieron los trabajadores y trabajadoras de la economía popular, repudió su accionar, e impulsó a los que quieran que su contraprestación en el Programa Potenciar Trabajo sea estudiar, lo hagan. También advirtió que hay dirigentes que amedrentan a beneficios para que no opten por la opción estudiar.

“En el día que se conmemora una masacre que hubo en un taller textil, quería comentarles algo que me preocupa y que está pasando, sobre todo en mujeres del Potenciar, que han recibido mensajes para que no se anoten a estudiar por miedo a perder el Salario Social Complementario. Miren, yo les quiero trasmitir lo siguiente: las compañeras que no terminaron el primario o el secundario, y tienen ganas de estudiar, y que la contraprestación sea estudiar, yo las impulso a que lo hagan; y si no llega a haber oferta educativa en la zona, anótense igual, que vamos a presionar para que esté la oferta educativa”.

El dirigente y precandidato presidencial del Frente de Todos aclaró que, las que opten por estudiar, “pueden seguir vinculadas a la Unidades de Gestión, pueden seguir participando de cualquier instancia del movimiento”. Además afirmó que “terminar la primaria y la secundaria se debe tomar como un desafío y no como una amenaza”. Y alentó: “No tengan miedo por recibir algún tipo de represalia o algo por el estilo, como ha circulado en algunos grupos, por decidir a ir a estudiar, es un derecho que tienen”.

En uno de los correos de voz que circulan en los grupos de beneficiarios, una dirigente piquetera sostiene: “¿Cómo va? Ahí te mandé una fotito que es un mensaje que están enviando desde TINA, que es la aplicación de Mi Argentina, preguntando si quieren terminar los estudios o no. A ver: si ustedes responden que sí, automáticamente lo que sucede es que los cambian de Unidad de Gestión y tienen que empezar a cursar la escuela. Si no van todos los días, si no aprueban y todo eso, se les va a caer el programa. Entonces, qué aconsejamos nosotros, qué no respondan nada, y si responden algo, en todo caso que sea ‘no quiero estudiar’ . Un garrón pero bueno, es para que ustedes se aseguren que no los cambien de Unidad de Gestión y se queden sin resguardo”.

Mensajes intimidatorios y falsos como esos, son los que llevaron a Grabois y a Desarrollo Social, a denunciar y hacer pública la maniobra.

Según las fuentes oficiales consultadas por Infobae, “la teoría de una campaña de desprestigio y desánimo a la iniciativa anunciada por Tolosa Paz y que pretende fomentar la terminalidad educativa primaria y secundaria para fortalecer la inclusión laboral”, se abona en el dato de que el 43% de las notificaciones que fueron enviadas hasta el momento para que ratifiquen su intención de terminar sus estudios, “no han sido respondidas”.

A pesar de esto, en Desarrollo Social celebran que “hasta el momento 143.885 presionó el botón ‘Quiero estudiar’”. En cambio, “No quiero estudiar” fue la opción elegida por 54.174 titulares.

La cartera social ya cursó 596.199 notificaciones para que opten si quieren seguir estudiando. De ese total, ya fueron entregadas 508.977. Las notificaciones leídas fueron 417.280.

Uno de los estrechos colaboradores de Tolosa Paz consultado por este medio ratificó: “Todos los titulares que hayan validado su identidad y elijan el estudio como contraprestación, mantendrán su Unidad de Gestión y el cobro de su salario social complementario”; aclarando, además, que “en caso de no querer continuar con los estudios podrán volver a realizar las tareas socio productivas y socio comunitarias que realizaban anteriormente”.

Vale destacar que el impulso al programa “Volvé a estudiar” se vio motivado tras los resultados obtenidos de la validación digital de identidad realizada por la cartera social para los titulares del programa Potenciar Trabajo, donde se pudo comprobar que un total de 777.520 personas no completaron sus estudios primarios y secundarios, y que 615.795 titulares (el 79,2 %) manifestaron su intención de terminar sus estudios primarios, secundarios, o de formación profesional, siendo la mayoría mujeres.

En este sentido, desde el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación comenzaron a cursar las invitaciones a través del asistente virtual del Estado nacional (TINA), para confirmar la voluntad de esas personas y ofrecer las opciones educativas que tienen en sus barrios y localidades.

Según los mensajes que llegaron por vías electrónicas y telefónicas al ministerio, y que también fueron replicados en diversos grupos de mensajería instantánea de varias organizaciones, los “referentes” piqueteros les aconsejan a los interesados no responder o que elijan la opción de no querer estudiar, para evitar ser cambiados de Unidad de Gestión y “perder” el programa en caso de no aprobar o no asistir al establecimiento o centro educativo.

En este mes de marzo, 96.795 titulares del Potenciar Trabajo no cobraron el beneficio porque no validaron su identidad y si no lo hacen, en abril serán dados de baja de manera efectiva. En cambio terminaron el trámite y ratificaron su permanencia al plan social 1.279.567 personas.

“Los resultados de la validación de datos nos dijo que un 79,2% quiere terminar sus estudios. Volver a estudiar para potenciar el trabajo”, afirmó Tolosa Paz; a esa población es a quien está dirigido el programa “Volvé a Estudiar”.

* Para www.infobae.com