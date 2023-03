Reservas: no sólo en marzo sino también en abril, el BCRA perderá divisas si no aparecen medidas de refuerzo

Con un mercado del dólar financiero que empezó a reflejar mayor tensión -el CCL cerró la semana arriba de $400 y el MEP en torno a $390- tras el alto dato de inflación de febrero y la consecuente suba de tasas, también para el dólar oficial la presión es cada vez mayor.

La posición de activos externos del Banco Central es cada vez más delicada. En lo que va del año, el ente monetario acumula un saldo negativo superior a USD 1.800 millones, tras un primer bimestre en el que perdió USD 1.080 millones, cifra que será superada en marzo, al ritmo actual de ventas para contener el precio en los circuitos financieros.

Estas cifras no sólo convierten al primer trimestre en el peor de los últimos diez años sino que dejan una dura perspectiva para abril, mes en que habitualmente se inicia la temporada fuerte de ingreso de divisas por la liquidación de la cosecha.

Este año, sin embargo, el impacto de la sequía reducirá drásticamente la disponibilidad de dólares y se consolida la perspectiva de que también el próximo mes cierre con saldo negativo. De ahí que crece la expectativa de que entre los anuncios que prepara el equipo económico para los próximos días, se incluya la nueva edición del dólar soja.

“A este ritmo el Banco Central se encamina a cerrar este mes con intervenciones que podrían superar los USD 1.000 millones, superando el resultado negativo de febrero (USD 890 millones) y enero (USD 192 millones). De no mediar nuevos anuncios, el comienzo de abril volvería a ser deficitario por la escasa liquidación del complejo agroexportador”, advirtió Delphos Investments.

La permanente revisión a la baja de las estimaciones de la cosecha provocó también que se redujeran en al menos en USD 20.000 millones el valor de la producción pampeana respecto del año previo, lo que sólo promete mayores turbulencias y gran impacto contractivo en las reservas en divisas del Banco Central.

“Según nuestros cálculos, la Argentina cuenta hoy con reservas netas de USD 1.500 millones, cifra que sube hasta los USD 3.400 millones si usamos la metodología del FMI. Dados los números de la cosecha, probablemente lleguemos sin stock a fin de año, más allá de lo que digan las metas del FMI”, vaticinaron desde la consultora 1816.

Es decir que, independientemente de la necesidad de acumular reservas para cumplir la meta con la meta acordada con el FMI, la cual se flexibilizaría en apenas USD 2.000 para todo el año -aunque USD 3.000 millones para marzo-, el Gobierno estará más que urgido de divisas para pago de importaciones, particularmente de energía en la antesala del invierno.

En ese sentido, en el propio equipo económico admiten que se ajustarán al menos 10% los pagos de compras al exterior este año, lo cual aún no se termina de traducir en la suba de los dólares financieros, incluso con la corrección de la última semana.

“Llama la atención la calma del CCL porque imaginamos un fuerte endurecimiento del cepo en los próximos meses”, advirtieron desde la consultora 1816, donde prevén que la deuda del BCRA con los importadores estimada en USD 9.000 millones, no se podrá saldar este año a través del mercado de cambios oficial, lo que aumentaría la demanda de divisas del dólar financiero.

“En el ingreso de divisas no sólo el impacto de la sequía, que reduce la oferta, si no que al ser año electoral la incertidumbre es mayor, por lo que si no se llega a ofrecer un tipo de cambio diferencial, es poco probable que las liquidaciones de divisas aumenten de manera sustancial”, pronosticó el economista Salvador Vitelli, de Romano Group, quien destacó que en lo que va del mes, comparando marzo contra marzo de cada año y ajustado por inflación, el ritmo de liquidación promedio es de USD 50 millones diario, es decir, el peor promedio desde que hay registros.

“Es una caída de 44% contra. el promedio histórico y una baja del 65% respecto del promedio de marzo del año pasado. Suponiendo que en las próximas 10 ruedas se liquida en línea con el promedio histórico, marzo culminaría con liquidaciones de USD 1.089 millones, el peor mes desde 2003″, agregó el economista.

* Para www.infobae.com