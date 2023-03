Manes, tras la presentación de Morales: “Veo a la dirigencia con lanzamientos que nadie explica de dónde sale el dinero”

Convencido de que es necesario ampliar Juntos por el Cambio (JxC), de que hay que ganar el voto de los sectores populares y de que solo con el slogan “Sí, se puede” no bastará para triunfar en estas elecciones, el diputado nacional Facundo Manes, que pretende ser presidente, hizo un fuerte llamado de atención a la dirigencia opositora. También deslizó un dardo para Gerardo Morales, el gobernador jujeño que es titular de su partido, la Unión Cívica Radical (UCR), y que esta semana presentó su candidatura para la Casa Rosada con una alta apuesta en el teatro Gran Rex. Dijo el médico que ve a los referentes de su espacio con una “desconexión total” y con “lanzamientos costosos que nadie explica de dónde sale el dinero”.

Seguro además de que ve a una sociedad apática de cara a los comicios, Manes analizó este domingo en Radio Rivadavia: “Veo a la dirigencia desconectada, hablando de internas, con lanzamientos costosos que nadie explica de dónde salen los dineros. Veo a la política con una desconexión total de los temas importantes de la Argentina, que defiende sus intereses más que el destino común”.

Y ante este panorama, hizo una fuerte advertencia por el avance de los candidatos libertarios, como Javier Milei. “Esto puede ser una pesadilla, puede haber en octubre una gran sorpresa con un voto antisistema, con consecuencias difíciles para la Argentina. Lo que viene podría ser una pesadilla, con portación libre de armas, un liberalismo absoluto, desprecio de los marginados y de las mujeres, violencia”, reparó.

Entonces, enfatizó en que Juntos por el Cambio no puede ser una “alianza táctica para ganar la elección” porque eso no va a funcionar, ya que se demostró -según sus planteos- en base a la experiencia de 2019 de Cambiemos y a este gobierno de Alberto Fernández, al que entendió como un “fracaso”, un “desastre” y “quizás uno de los peores de la historia”.

“Tenemos que ir a una coalición donde cada espacio represente una idea, que esté de acuerdo en un proyecto de trazado grueso; pero no veo esa discusión. Veo mas una discusión de candidaturas y de estrategia electoral, que de una idea de país. Si pregunto qué idea de país quiere cada espacio político, no lo tenemos claro. Lo que queda es ganarle al otro y en esta dinámica podemos seguir en una decadencia insoportable”, se quejó.

Sin embargo, Manes aclaró que competirá dentro de la coalición opositora y planteó que tiene como respaldo la experiencia de 2021, cuando hacía críticas pero igual se postuló en ese espacio y accedió al Congreso. “Si uno mira mi pasado, tengo antecedentes de hacer esto, de generar una alternativa dentro de Juntos por el Cambio que pueda convocar a una nueva mayoría social, y no solo luchar por el poder y hablar de internas todo el día. Porque parece una novela de la política y la gente no tiene luz, no llega a fin de mes, tiene inseguridad, los chicos se quieren ir del país o se van de la democracia, mientras se ve a la política discutiendo estrategias electorales o futuros cargos”, sostuvo.

Dijo también que el país no se va a poder gobernar desde una “minoría confrontativa y ciega frente a la otra”, y por eso pidió construir liderazgos que convoquen a una nueva mayoría. “No se va a poder cambiar la Argentina no siendo votado por los sectores vulnerables”, consideró.

Planteó incluso que solo con los socios cambiemitas no se logrará cambiar esta nación y que por eso hay que buscar diálogo con otros espacios, pero no con dirigentes corruptos. “Quiero robarles el voto popular, quiero ir por ese voto, sino no va a poder gobernar la coalición electoral. Necesitamos una nueva mayoría social. Y pienso que nuestras internas en Juntos por el Cambio no hacen más que hablarle al electorado histórico, pero no les hablamos a los jóvenes, tanto de los sectores populares como de los de sectores medios y altos”, insistió.

