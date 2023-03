Bajo protesta, la exsuegra de Shakira se convirtió en su gran aliada para controlar a Gerard Piqué

Desde la colaboración entre Shakira y Bizarrap, no solo ha convertido a Gerard Piqué y su nueva novia, Clara Chía, en el principal foco de la prensa, sino que puso en el ojo de la tormenta a la madre del exfutbolista, Montserrat Bernabeu. Con quien aseguran la colombiana no tendria la mejor de las relaciones.

Pese a que la madre del futbolista siempre ha mantenido un perfil discreto ante la prensa, esto dio un giro de 360 grados desde que la barranquillera, aparentemente, les habría declarado la guerra después de descubrir la "complicidad" de su exsuegra y Joan Piqué en el romance de su hijo con clara chia marti.

Aunque la prensa local señala que Bernabéu nunca aprobó la relación de la cantante con su hijo, en la más de una década de convivencia familiar, afirman que supo aceptar a la estrella latina y hasta apoyarla poniéndose de su lugar ante las fuertes discusiones que terminaban con un Piqué yéndose de la casa por algunos días.

Si bien, la catalana ha sido víctima de ataques del gran club de fans que la cantante tiene a nivel global, parece que ha optada por una estrategia que la blinde frente a los "Shakifans" - como se hace llamar el club de fans de la barranquillera-. Al parecer es la aliada, bajo protesta, de la intérprete de 'Monotonía', y cumpliría una función de mediadora entre su hijo y su exnuera.

Las mediaciones claves en las que participó Montserrat Bernabéu

Según mencionó el periodista Saúl Ortiz, para que no haya ningún conflicto más entre Shakira y Piqué, incluso después del estreno de la colaboración de Bizarrap, señala que la madre del deportista le dijo que "no era el momento y que lo mejor era no salir a hablar”, pidiéndole calma y cordura.

Asimismo, Montserrat Bernabéu habría tomado la misma postura ante la reciente entrevista de la colombiana en el Show de Jimmy Fallon, declaraciones que volvieron a molestar al exfutbolista. Es que, según explicó Ortíz, Piqué estaría bastante cansado de que la artista ventile constantemente algunas intimidades de la familia.

Respecto a la mudanza de Sasha y Milan, los hijos en común de la cantante y el exfutbolista, se reveló que Montserrat Bernabéu fue la que animó a su hijo a que firme el acuerdo que permitió que sus nietos radiquen en Miami. "No la calientes más. Hay que parar esto", le habría aconsejado a Gerard Piqué para frenar el escándalo mediático.

FUENTE: GENTE.COM.AR