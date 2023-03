Wanda Nara reflexionó sobre la sororidad: "La mujer es la peor enemiga de la mujer, nos miramos y nos atacamos"

Ansiosa por su inminente debut como conductora de MasterChef, Wanda Nara reflexionó en profundidad sobre las mujeres, remarcando que son "enemigas" de las otras.

La esposa de Mauro Icardi reflexionó sobre la falta de sororidad de muchas chicas, que opinan sobre los cuerpos de las otras y sacan sus propias conclusiones sin conocerlas.

En este contexto, contó que son las mujeres quienes la critican en Instagram cuando sube una foto, opinando sobre diversos aspectos de su corporalidad.

"Creo que lamentablemente la mujer es la peor enemiga de la mujer. Somos nosotras las que nos miramos y nos atacamos. Yo creo que nunca ninguna pareja de las que tuve me miró el pozo de celulitis que tenía o que dejaba de tener. Somos nosotras", sentenció.

WANDA NARA ADMITIÓ QUE LE MOLESTAN LAS CRÍTICAS DE OTRAS MUJERES

Sincera, la conductora contó que la enojan los comentarios mala onda que le dedican muchas chicas.

"Me enojo. Me enoja mucho. Esta semana una periodista también dijo: 'Wanda usa peluca', y me tocó un punto... Tengo a mi mejor amiga luchando por dónde comprarse una peluca porque está pasando una enfermedad muy grave y es una mujer muy joven, de nuestra edad. Vos decís: 'Wanda usa peluca'. Mi amiga lo vio, me lo mandó y me hicieron sentir muy mal".

"A veces uno habla o lastima o dice una cosa queriendo lastimar a una persona, o diciendo 'Wanda está gorda', y quizás hay una chica en su casa que no me ve gorda, me ve flaca o me ve bien, y esa chica se mira al espejo y se compara conmigo y dice: 'Si Wanda está gorda, ¿yo qué hago?'”.

FUENTE: CIUDAD.COM.AR