ANSES: el beneficio con el que contarán las madres con más de tres hijos

Para los beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH) que tengan más de tres hijos, podrán contar en abril con el bono extra de $45.000 anunciado por la Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES). Así lo anunciaron desde el organismo previsional en las últimas horas.

En abril, todas aquellas familias que tengan tres hijos o más podrán cobrar un extra de $25.000, el cual se abonará el mismo día que reciban su prestación.

Además, ANSES depositará el próximo mes el bono para jubilados y pensionados, que cobren hasta dos haberes mínimos.

Según dijeron, el extra de $25.000 es compatible con la AUH, mientras que las embarazadas beneficiadas por la Asignación Universal por Embarazo (AUE) también podrán acceder, aunque a un monto menor.

Bono de $45.000: qué necesito para acceder

En caso de la madre, padre o titular a cargo

* Tener el DNI actualizado (la constancia de DNI en trámite no acredita identidad).

* Residir en el país.

* Ser argentina/o nativa/o o naturalizada/o, o con residencia legal en el país mínima de 2 años.

* Tener tus datos personales y tus vínculos familiares registrados y actualizados en ANSES. Podés consultarlos ingresando en mi ANSES con tu CUIL y Clave de la Seguridad Social.

* Presentar anualmente el Formulario Libreta PS 1.47.

En caso de la hija o hijo

* Ser menor de 18 años de edad.

* Ser soltera/o.

* Ser hija/o matrimonial o extramatrimonial, adoptada/o o estar bajo guarda o tutela, o estar a cargo de un pariente por consanguinidad hasta 3º grado (abuela/o, tía/o, hermana/o).

* Contar con tu DNI (la constancia de DNI en trámite no acredita identidad).

* VIivir en el país.

* Ser argentina/o nativa/o o naturalizada/o, o con residencia legal en el país mínima de 2 años.

* Figurar en la base de personas de ANSES relacionado con quien lo tiene a cargo y con el otro/a progenitor/a.

De la hija o hijo con discapacidad

* Tener la debida autorización por discapacidad vigente tramitada en ANSES.

* No hay límite de edad.

* Ser hija/o matrimonial o extramatrimonial, adoptada/o o estar bajo guarda, tutela, o curatela a la persona, o estar a cargo de un pariente por consanguinidad hasta 3º grado (abuela/o, tía/o, hermana/o).

* En caso de ser mayor de edad y no tiene madre ni padre ni curadora/or, se le abonará la AUH al pariente por consanguinidad o afinidad cuya obligación alimentaria esté declarada o reconocida por autoridad judicial competente, a través de sentencia o información sumaria.

* Contar con su DNI (la constancia de DNI en trámite no acredita identidad).

* Residir en el país.

* Ser argentina/o nativa/o o naturalizada/o o con residencia legal en el país mínima de 2 años.

* Figurar en la base de personas de ANSES relacionado con quien lo tiene a cargo y con el otro/a progenitor/a.

Extra de ANSES: consideraciones a tener en cuenta

La Asignación Universal por Hija e Hijo es automática y no será necesario realizar ningún trámite.

Si cumplís con los requisitos, una vez que hayas acreditado tus vínculos familiares podrás acceder a la Asignación Universal por tus hijas e hijos.

En caso de que tus datos no estén en ANSES

1. Buscar la oficina de ANSES más cercana a tu domicilio.

2. Dirigirse hasta la oficina que elegiste sin turno previo, para que sean tomados tus datos. Es importante llevar original y copia de las partidas de nacimiento de las/los niñas/os; del certificado de matrimonio o convivencia y los DNI del grupo familiar.

Con información de www.ambito.com