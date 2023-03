Daniel Scioli se perfiló como precandidato: «A esta altura no tengo que dar pruebas de coherencia y previsibilidad»

Daniel Scioli poco a poco se va acercando nuevamente a territorio nacional para dejar sus funciones en Brasil y meterse de lleno en la precandidatura. Aunque todavía no anticipó nada, reconoció que podría ser una propuesta para sustituir a Alberto Fernández en el sillón de Rivadavia. El exgobernador de la Provincia se encuentra a la espera de la decisión del Frente de Todos.

El embajador argentino en Brasil, pese a estar en otro país no le pierde pisada a lo que acontece en Argentina. Este último tiempo ha estado más cerca de sus pagos y con la intención de poner su nombre en discusión: “Esta vez espero que no pase, como pasó en 2015, que me digan: ‘Tenías razón, Daniel’”, lanzó antes de plantear que “lo que está en debate es el shock de ajuste o el shock de la expansión productiva”, aseguró en TN.

La interna dentro del oficialismo está en un punto álgido. Es una verdadera incertidumbre lo que definirán para competir contra Juntos por el Cambio. Sin embargo, Daniel Scioli se mostró confiado por su carrera política: “A esta altura del partido, yo no tengo que dar pruebas de coherencia, de confiabilidad y de previsibilidad”, opinó.

El diplomático le hizo saber a los televidentes que su labor en el país limítrofe, no le quita la posibilidad de estar en contacto con lo que ocurre a nivel nacional: “Lo que hago no lo hago en contra de nadie, lo hago a favor del país. Parece que estoy lejos, pero estoy siguiendo de cerca la problemática argentina en un momento muy complicado con la sequía”, informó.

Otro de los temas que tocó fue el debate que tuvo con Mauricio Macri en 2015. Finalmente el titular del PRO se quedó con la presidencia que dejaba las dos veces mandataria, Cristina Kirchner. Pese al paso del tiempo, Daniel Scioli quedó un con, al menos, hacerle preguntas a Macri, “tendría tantas preguntas para hacerle a Macri si hubiera un nuevo debate«.

* Para www.elintransigente.com