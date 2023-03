Cuál es el segundo nombre de Mica Viciconte que ella evita decir

Mica Viciconte y Ariel Rodríguez Palacios protagonizaron un divertido momento en Ariel en su Salsa, el programa que protagonizan todas las mañanas en la señal de Telefe. Mientras el conductor cocinaba terminaron hablando de los nombres completos de cada uno de los integrantes del show televisivo y ellos dos se mostraron muy disconformes con su segundo nombre.

Una corona de pan con pesto fue la receta que Ariel elaboró en dicha edición del ciclo. En medio de la preparación de la receta, Nico Peralta, el otro panelista además de Mica, preguntó dónde podían conocer los televidentes las medidas específicas. En ese momento, el cocinero dijo que eso lo sabía Micaela y allí se le despertó la curiosidad.

"¿En su casa cuando la retaban de pequeña le decían Mica o Micaela?", le preguntó; y la panelista admitió: "Micaela cuando estaba enojada, pero Mica, siempre Mica". Entre risas y mientras amasaba, el conductor le preguntó "¿Y Lorena?", haciendo referencia al segundo nombre. "No, no me lo suelen decir. En casa está como prohibido", respondió ella tajante.

"A mi tampoco me gusta tanto mi segundo nombre", agregó Ariel. Luego de que le preguntaran cuál era su segundo nombre, intentó evadir la respuesta diciendo "Ariel... Rodríguez". Ante el pedido de sus compañeros, dijo: "Tengo segundo nombre que es Ariel Cristian sin 'ch'". En ese momento, Viciconte lo defendió y dijo que estaba bien.

La cosa es que a mi hermano más chico le pusieron Cristian de nombre. Somos los dos Cristian, se ve que no estaban muy creativos en el tema de nombres", cerró diciendo entre risas el cocinero de la gente.

Después de tocar ese tema de conversación, el locutor en off, Javier Fernández, comentó que a él no le gustaba su primer nombre porque era el mismo que el de su padre: Héctor. A partir de ahí todos empezaron a divertirse diciéndole Héctor.

