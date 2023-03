Tamara Paganini pidió perdón por haberle creído a Marcelo Corazza: “Lo que vieron fue una mujer conmocionada”

Luego de mostrar su asombro y sus dudas cuando le consultaron sobre la detención de Marcelo Corazza por sospechas de pertenecer a una red de trata de personas y corrupción de menores, Tamara Paganini decidió hacer un video para aclarar lo que piensa del caso.

Por medio de su canal de Youtube, la ex integrante del reality de 2001 decidió explicar qué es lo que siente: “No lo podés creer de alguien que vos estimás”, dijo tras contar que luego de su entrevista con Intrusos comenzó a investigar sobre la acusación que rodea al productor de Telefe.

Pensar que Marcelo le pidió fotos íntimas a un nene de 14 años… yo ya no puedo”, dijo haciendo referencia a la denuncia en los medios que hizo Lucas Benvenuto sobre los chats que tenía con el detenido.

Solamente con consumir pornografía infantil sos pedófilo, yo no sé si Marcelo tocó a alguien o no, pero Lucas dijo que le pidió fotos sin ropa y ya está, sos pedófilo”, resaltó la mediática y agregó: “El día que vieron mi vivo vieron a una mujer totalmente conmocionada porque fui abusada un montón de veces y porque era alguien que yo le tenía un aprecio enorme”.

En el video, Tamara contó que estuvo hablando con una madre que le dijo que su hijo fue víctima de Marcelo Corazza: "Me agarró las manos y me dijo: 'a mí hijo lo violaron cuando tenía seis años'. Yo me quedé sin palabras. A la señora se le llenaron los ojos de lágrimas...".

Luego de investigar y hablar con personas cercanas al productor, Paganini dijo que cambió su postura y que sus respuestas fueron apresuradas: “No es que lo defendí, pero no lo creí, esa fue mi reacción, la de cualquier ser humano".

“Yo ya no puedo dudar. De hecho, a mis amigos le digo... ya hay una cara que me dice: 'me pidió fotos cuando era chiquito'. Y para mí ya está", expresó y resaltó que se dio cuenta de que “cualquiera puede ser pedófilo”.

La ex Gran Hermano también contó una situación de abuso que sufrió cuando era chica: “Los menores de edad griten porque mi papá y mi mamá me decían ‘vos gritá fuerte’, pero capaz yo no supe entender el mensaje porque era una chica bastante especial”.

“Grité cuando las papas quemaban de verdad, cuando estaban a punto de violarme, ahí sí grité y pude escaparme y me fui corriendo por la escalera del departamento ese y no se los conté a mis viejos hasta muy grande”, recordó.

Lo que ocurrió fue que, luego de mostrarse sorprendida en una llamada para Intrusos, Tamara había decidió hacer un vivo en sus redes expresando lo que sentía sobre las denuncias hacia su amigo: “Cuando me enteré dije: '¿Marcelo Corazza, trata de personas? No, no me cierra'. La verdad es que espero que sea un error”, había expresado.

