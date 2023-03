Fede Bal opinó de Jey Mammon y su denuncia por presunto abuso sexual: “Es un horror”

En los últimos días trascendió una acusación contra Jey Mammon por un presunto abuso sexual a un menor de edad. El conductor y músico ya había sido denunciado por esta misma causa y el juez que estuvo a cargo del expediente lo sobreseyó en 2021.

Al tomar estado público el caso a partir de unos dichos del denunciante Lucas Benvenuto en A la tarde (América), en los que aludió a “un conductor de Telefe, que también es músico”, comenzaron a aparecer diversas opiniones al respecto. En este caso, lo consultaron a Fede Bal en una entrevista realizada en Está pasando (TN). Lo primero que le preguntaron es si conocía a quien fue hasta hace dos semanas el conductor de La Peña de Morfi (Telefe). “Poco y nada, del canal, de algunos programas”, se desligó el hijo de Carmen Barbieri.

Y en cuanto al hecho que se denuncia en sí, dijo: “Me parece un horror. Pero es algo que no lo escuché en pasillos, como se dice. Nunca escuché algo así. Hay que estar siempre del lado de la persona que denuncia, de la víctima. Obvio que tiene que resolverlo un juez. Los programas solamente se hacen eco y es el tema del momento. Pero no puedo hablar nada de este tema”.

“Toda la fuerza para que se sepa la verdad y que en la Justicia se condene a los acusados, a los responsables. Lo bueno es que se sepa porque esa es la manera de visibilizar”, agregó Bal.

“Lo que termina ocurriendo con las víctimas de estos temas son vidas arruinadas, porque crecés en un entorno en el que siento que debe ser muy difícil generar un vínculo, volver a confiar en otros. Es una persona que se rompe de muy niño. Debe ser muy difícil abrirse al amor...”, cerró.

El último lunes por la noche, en su regreso a LAM, luego de ausentarse por motivos personales, el conductor Ángel de Brito reveló el diálogo privado que tuvo con Jey, una vez que escuchó su nombre en el programa de Rial. “Le pregunté cómo fue el tema y les voy a leer textual lo que me respondió. Más allá de que me pidió que no dijera que hablé con él. Poco me importa su pedido”, señaló el periodista.

“‘Miente en la edad’, fue una de las cosas que me dijo”, reveló de Brito, y continuó explicando cómo se dio el intercambio: “Todos los mensajes iban con repreguntas mías que no tuve respuestas. A pesar de que lo conozco de cumpleaños, de haber compartido años de programas, charlas. Vino miles de veces a LAM y hasta presentó un novio en el programa. Hemos hablado miles de veces de temas privados”, agregó, y continuó transmitiendo la palabra de Mammon.

“Nunca jamás me habló de un novio de 14 años, porque obviamente no hubiese seguido esa charla. Nunca jamás me habló de una denuncia de extorsión, que todavía no apareció y él, muy mal asesorado, la pone en un comunicado”, siguió de Brito, cuestionando la estrategia del conductor y de su abogado. Y aclaró que el ida y vuelta fue previo al comunicado de Telefe apartándolo del programa. “La denuncia apareció mientras yo hacía Los Mammones en América. Estoy muy mal y no estoy viendo nada de todo lo que dice”, señaló Jey.

A continuación, de Brito reveló que todavía no podía creer lo que estaba ocurriendo con Jey, con quien reconoció tener una muy buena relación construida a partir de cruzarse tantos años en el medio. En este sentido, acotó como dato de color que estaban planeando como ir juntos a la fiesta de casamiento de Lizy Tagliani, que tuvo lugar ese mismo jueves a la noche. “Estábamos organizando una combi para ir hasta Berazategui con El Chato Prada, Fede Hoppe, con Paula Chaves, y finalmente ese plan no se hizo. Yo había hablado con él el domingo después del debut de La Peña para felicitarlo”, afirmó.

“Después me dijo ‘No hay nada de qué esconderse cuando no hay nada que esconder’, pero se escondió”, reveló de Brito. “En otro momento me dijo que habían filtrado su número y que no podía usar su teléfono. Ahí sentí que ya no quería hablar más y que sólo eran excusas”, agregó el conductor, que luego confirmó que era cierto que le habían viralizado el número. “Pero si vos querés hablar con alguien agarrás otro teléfono y llamás. Porque sé que desde el jueves hasta ahora estuvo hablando con Burlando por ejemplo. Y con otros amigos de él”.

