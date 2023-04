Facundo Ambrosioni habló sobre la denuncia por robo contra More Rial: "Me dijo que no es consciente de lo que hace"

Este fin de semana trascendió que Morena Rial tuvo que acercarse a un tribunal cordobés para declarar en una causa que le inició el hermano de su ex Facundo Ambrosioni por “robo, hurto y coacción” y que le podría significar una pena de entre seis a dieciocho años.

La cifra la reveló el abogado del demandante, Carlos Nayi, haciendo hincapié en que los delitos “tienen una escala penal elevada” y que además están ampliamente probados por las cámaras de seguridad del local de celulares que manera.

Facundo Ambrosioni, confirmó que Morena no solo está imputada por la causa que inició su hermano a instancias suya, sino que también fue acusada por la dueña de un local de ropa de haberle robado prendas con dos amigas en su perfil de Instagram.

FACUNDO AMBROSIONI ROMPIÓ EL SILENCIO TRAS LA DENUNCIA PENAL CONTRA MORENA RIAL POR EL ROBO AL LOCAL DE SU HERMANO

-Sabemos por lo que se se dijo que Morena tuvo que ir a declarar a la Justicia por un "robo, hurto agravado y coacción" que hizo en el local de un pariente tuyo. ¿Es así?

-El dueño del local es mi hermano. Ella justo ese día había llevado el teléfono de mi hijo a arreglar, y cuando fue a retirarlo aprovecho que el personal estaba distraído y se metió detrás del mostrador, que es ahí cuando comienza a robar los teléfonos. Y todo quedó registrado en las cámaras de seguridad que fueron presentadas a la justicia.

-¿Cómo es tu relación con ella? ¿Se ven solo por Francesco o mantienen un vínculo más fluido?

-No tengo relación con ella. Por el único motivo que me comunicaba ella era por mi hijo, pero ya hace tiempo que directamente habla con mi abogada para no tener diálogo con ella.

-Te preguntaba por esto de que llevó el celular al local de tu hermano. ¿Qué reacción tuvo cuando le mostraron la grabación de las cámaras de seguridad?

-Me dijo que no es consciente de las cosas porque anda medio mal y me pidió que, por mi hijo, no la escrache. Me preguntó si era capaz de arruinarle la vida por un celular, pero que si lo sentía que lo haga y se la arruine.

-¿Por qué crees que hace estas cosas?

-La verdad, no lo sé, pero ayer salió (la dueña de) un local de ropa por la misma situación.

¿Sabés si trata esto con un psicólogo o si la familia la cuida de alguna manera?

-La verdad no lo se

-¿Fue tu hermano el que decidió llevar esto hasta las últimas consecuencias cuando no devolvió los teléfonos? ¿Qué faltó exactamente?

-Yo tome la decisión, y faltaron 7 iPhones.

-¿Siete equipos? ¿Y no devolvió ni uno? ¡Es una fortuna!

-Siete equipos iPhone. Y no devolvió ni uno. Si la verdad es que es una fortuna, y más para un trabajador que se levanta a las 8 de la mañana y vuelve a su casa a las 8 de la noche, porque nadie te regala nada.

-¿Y qué novedades hay sobre la causa ahora que More fue a prestar declaración?

-La verdad no sé eso

-Muchas gracias, Facundo.

-Gracias a vos.

