Daer se enojó con el Gobierno y amenaza con un cese de actividades en sanatorios y clínicas

La crisis económica y política parece que comenzó a afectar las relaciones entre uno de los referentes de la Confederación General del Trabajo (CGT) y el Gobierno.

Se trata de Héctor Daer, cotitular de la central obrera y, a su vez, secretario General de la Federación de Asociaciones de Trabajadores de la Sanidad Argentina (FATSA), quien amenazó con iniciar un plan de lucha que afectaría la atención de sanatorios y clínicas, debido a que la totalidad del personal de la actividad percibió de manera incompleta los salarios de febrero (que se cobran en marzo).

Por un lado, Daer apuntó contra los empresarios del sector al tiempo que cargó las tintas contra el ministerio de Salud de la Nación, a quien le exigió "respuestas inmediatas". Según se informó, son más de 60.000 las trabajadoras y trabajadores afectados que "no han percibido la totalidad de los salarios del mes de febrero" cuando ya están vencidos todos los plazos legales y está terminando marzo, indicó FATSA en un duro comunicado.

Los empresarios justificaron su posición ante la falta de percepción del programa nacional de Fortalecimiento de los Equipos de Salud para la Calidad y la Seguridad (FESCAS) decretado por el Gobierno nacional en mayo del año pasado, para dar continuidad al acompañamiento económico previsto en el Programa de Recuperación y Sostenimiento Productivo (REPRO) para establecimientos privados de salud, en el marco de la crisis desatada por el COVID 19.

Críticas a los empresarios y a la ministra de Salud

El manifiesto malestar de la organización gremial queda en evidencia en la continuidad del comunicado que difundieron, donde subrayan "la negligencia, impericia e insensibilidad de las autoridades del Ministerio de Salud de la Nación, que imposibilitó la liquidación en tiempo y forma del programa FESCAS".

Según fuentes consultadas, Daer intentó en los últimos días comunicarse con la titular de la cartera de Salud, Carla Vizzotti quien, al parecer, derivó la gestión a otros funcionarios del ministerio. De allí el enojo de uno de los conductores de la CGT, quien si bien es amigo personal del Presidente Alberto Fernández, no quiso molestarlo teniendo en cuenta los problemas que atraviesa el país y el viaje que el jefe de Estado había emprendido a los Estados Unidos.

FATSA recordó que "los héroes de la pandemia" aún no hayan percibido la totalidad de sus salarios y acusó al ministerio de Salud "por no atender adecuadamente los reclamos de nuestra organización". Pero también atendió a los empresarios, a quienes les exigió la liquidación total de los sueldos atrasados y responsabilizó tanto a Vizzotti (aunque prefirieron no nombrarla) como a las patronales "por las consecuencias que puedan ocasionar a población ante las potenciales medidas de fuerza que podría convocar en los próximos días". Fuentes gremiales admitieron que están pensando en ceses de actividades por turnos acompañados con una movilización.

Insiste en rechazar la suma fija porque afecta a las paritarias

Por otra parte, en el medio de las paritaria "a cielo abierto, Daer ratificó la posición de CGT en rechazo al pago de una suma fija a los trabajadores del sector privado porque quita la dinámica de las paritarias y agregó que "la suma fija la descartamos todos", sin tener en cuenta que uno de sus pares, Pablo Moyano, sostiene lo contrario.

La visión de Daer es respaldada por la ministra de Trabajo, Raquel "Kelly" Olmos, quien sostiene que "las paritarias son muy vigorosas y constituyen una institucionalidad esencial de nuestra democracia, que los trabajadores organizados y el sector empresario puedan discutir en igualdad de condiciones para mantener y mejorar la capacidad adquisitiva de los salarios y para mejorar y adaptar las condiciones colectivas de trabajo es realmente una fortaleza institucional de la democracia argentina que tenemos que destacar y proteger"

Para Daer "no es lo mismo un bono que una suma fija. Un bono hay actividades que lo tramitan en sus paritarias. La suma fija es otra cosa, es algo que se incorpora al básico y achata las categorías y le quita la dinámica que tienen las negociaciones colectivas".

* Para www.iprofesional.com