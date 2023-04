Jey Mammon le habló a Lucas Benvenuto en un adelanto de la nota con Rial: "Le deseo que pueda sanar su alma"

Tras lanzar dos comunicados con resultado dispar en sus redes sociales, Jey Mammon cambió su estrategia mediática y se mostró dispuesto a brindar entrevistas a la prensa, y Jorge Rial se convirtió en el primero en tener la exclusiva en un mano a mano que se verá este viernes.

En Duro de domar mostraron un adelanto de la entrevista que Rial exhibirá en su totalidad en Argenzuela este viernes desde las 15, en la que el exconductor de La peña de Morfi buscó mostrarse empático con el denunciante.

"A Lucas le deseo que pueda sanar su alma", se lo escucha decir a Juan Martín Rago, el verdadero nombre de Jey Mammon, en uno de los momentos más álgidos de la nota.

JEY MAMMON LE HABLÓ DIRECTAMENTE A LUCAS BENVENUTO EN UN ADELANTO DE LA NOTA CON RIAL

En las imágenes del adelanto, también se ve a Jorge Rial preguntándole qué busca Jey brindando entrevistas a la prensa y con sus comunicados. "Quiero contar cómo estoy, porque hace una semana no digo nada”, explicó el entrevistado.

“Estoy en mi casa, mis amigos me visitan, me contienen, mi familia lo mismo. Estoy en shock, paralizado, tomo clonazepam todo el tiempo", reveló Jey Mammon inmediatamente después, confirmando lo que Jorge Rial adelantó en una nota con LAM.

“Estoy pasando el peor momento de mi vida. No sé qué va a pasar con mi vida, pero sí se algo es que estoy siendo el mismo que fui siempre. Yo soy esto, el que quiere que me acompañe y el que no, que se quede en el camino”, dijo, contundente.

Cuando Rial le consultó qué le diría a Lucas, Jey apeló a la cámara. "Le deseo que pueda sanar su alma. Si dentro de lo que él siente, que yo no comparto, él siente que yo puedo ser parte de su daño, lo abrazo”, explicó.

FUENTE: CIUDAD.COM