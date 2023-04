El fiscal rosarino que investiga a los jefes de Los Monos y los Alvarado: “Allanamos una casa y apareció la vicegobernadora”

Es el titular de la Agencia de Criminalidad Organizada del Ministerio Público de la Acusación de Rosario, una unidad fiscal especializada que tiene otros tres fiscales y apenas ocho o diez empleados. Conoce las estructuras narco de la provincia como nadie, lideró las principales investigaciones que llevaron a la cárcel a los líderes de las dos bandas rivales (Los Monos y los Alvarado) y actuó incluso contra fiscales corruptos.

A Ariel Máximo “el Guille” Cantero lo acusó por el homicidio del casino City Center. Pidió 22 años de prisión. La causa está por ir a juicio. Y a Esteban Lindor Alvarado logró encerrarlo en Ezeiza con prisión perpetua, de donde se quiso fugar en helicóptero hace un par de semanas.

En el juicio a Alvarado fueron condenadas otras 22 personas. Muchos eran policías, incluyendo al Jefe de la División Judicial de la fuerza local, Luis Quevertoque, que había sido clave en las investigaciones contra Los Monos. Además, se presentaron evidencias de que la Justicia federal de Rosario ya sabía desde hacía años de las complicidades estatales con el crimen organizado y no había avanzado, a tal punto que Schiappa Pietra y su colega Matías Edery hicieron una denuncia ante el Consejo de la Magistratura. No pasó nada.

Como si fuera poco, aparecieron mensajes telefónicos comprometedores para el poderoso senador provincial Armando Traferri y para la entonces diputada nacional y actual vicegobernadora, Alejandra Ródenas. Los fiscales quieren investigar a Traferri, que también aparece mencionado en una causa de corrupción vinculada al juego clandestino, pero no pueden avanzar porque el Código Procesal Penal local no lo permite si el Senado no le quita los fueros. Y eso no va a ocurrir nunca. De hecho, la cámara ya rechazó el pedido en una sesión cerrada a la prensa. Pero Schiappa Pietra y Edery no se rinden: llegaron hasta la Corte Suprema, en donde esperan que se declare la inconstitucionalidad de la norma que impide investigar por corrupción a los políticos de Santa Fe.

-Luis, cuando Esteban Alvarado se quiso fugar en helicóptero de la cárcel de Ezeiza, vos dijiste “no es un nene malo; esto es producto de la complicidad con el narcotráfico”.

-Son el producto de lo que ha sido en Santa Fe una estructura, una historia de vínculos y de relaciones de actores estatales, en muchos casos de importante porte y con alto poder de decisión, con tramas criminales muy complejas que han generado mucho daño y que siguen generando mucho daño.

-¿Hay narcotráfico sin complicidad política?

-Mirá, yo soy fiscal, así que te hablo de lo que nosotros vemos en nuestras investigaciones. Y lo que hemos visto en distintas investigaciones vinculadas al crimen organizado es que siempre hay algún tipo de componente estatal. Estas organizaciones, en definitiva, a la larga siempre van a buscar algún tipo de cobertura de distintos actores estatales y en algunos casos de la política.

De hecho hemos tratado y estamos procurando el desafuero de un senador que tenía fuertes vínculos con un sector policial que está altísimamente comprometido con las tramas vinculadas a negocios ilegales de toda naturaleza y también narcotráfico.

-El senador Armando Traferri.

-Sí. Esto no quiere decir, no estoy diciendo que el senador sea parte de una estructura de narcotráfico. Lo que digo es que este senador en un teléfono que logramos abrir en el marco de la investigación de la causa Alvarado le decía a uno de los policías vinculados con Alvarado que debía protegerlos, debía preservarlos. Estaba en el teléfono y es público. Se pasó en el juicio.

Nosotros cuando empezamos el juicio de Alvarado ya comenzamos con una condena en procedimiento abreviado a un jefe policial, un alto jefe policial que era el jefe de la División Operativa de Judiciales que fue el que investigó a Los Monos.

-Luis Quevertoque, que se suponía que investigaba a Los Monos porque era un buen policía y en realidad trabajaba para la otra banda.

-A ver, de hecho yo participé del juicio de Los Monos. Luego, tres años después, nosotros investigando advertimos que Quevertoque había sido parte de la organización de Alvarado.

-O sea, vos estuviste en un juicio por homicidio contra uno de los capos de una banda criminal de narcotraficantes siendo ayudado por un policía que hacía bien su trabajo, solo que luego advertimos que en realidad lo hacía bien porque tenía una ultra intención dado que tenía una participación con la banda opuesta. Esto es Rosario o la Argentina…

-Fue así.

-¿En ese juicio también hay un audio vinculado con la actual vicegobernadora de la provincia?

-Esto ocurrió también en el marco de la investigación, cuando Alvarado estaba prófugo. En ese momento nosotros allanamos una casa en las islas de Entre Ríos, enfrente de Rosario y en el marco del allanamiento llegó la vicegobernadora, que en ese momento era diputada nacional.

-¿Se presenta en el allanamiento una diputada nacional? ¿En carácter de qué?

-De titular de la morada que se estaba allanando. Nosotros no lo sabíamos.

-¿Allanan un domicilio vinculado con el narcotráfico y la titular de la propiedad era la por entonces diputada y actual vice gobernadora de la provincia Santa Fe?

-Sí.

-¿En el juicio de Alvarado también hay algún audio en el que se menciona a la vicegobernadora?

-Lo mandamos a Estados Unidos el teléfono. No se podía abrir acá. Al mes lo abrimos. Esto es cuando Alvarado estaba prófugo. Lo que pudimos obtener fueron dos meses de mensajes de texto que él me enviaba mientras estaba prófugo. En esos mensajes, él en un momento le manda un mensaje a su abogado, también condenado como parte de la organización. Y le dice “Bueno, Claudio, remové, remové y si no que nos de una mano la Ródenas”.

-¿Que nos dé una mano la Ródenas?

-Sí.

-Es decir que mientras Alvarado estaba prófugo hubo por un lado un allanamiento en un domicilio que era propiedad de ella, creyendo que Alvarado estaba ahí. Y luego hay un mensaje de texto en el que Alvarado...

-Un audio.

-¿Un audio a su abogado, condenado por ser parte de la organización, en el que le dice: “bueno, si necesitás que nos ayude la Ródenas, que es la actual vicegobernadora de la provincia de Santa Fe”?

-Sí. Todo esto pasó en el juicio.

-¿Y qué pasó con esto, Luis?

-Bueno, yo por eso también dije esto que dije cuando me preguntaban de Alvarado, si me sorprendió lo de Alvarado. Yo lo que creo que es que no sé si se ha tomado nota de la trascendencia institucional que ha sido para la provincia ese juicio. Nosotros cuando pasábamos por ese juicio, salíamos de las audiencias y decíamos “esto tiene que significar algo”.

-Una bomba nuclear. Pero no, no pasó nada.

-Pasó, pasó lo que vemos.

