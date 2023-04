Yeyo De Gregorio se burló de Marcos Ginocchio y respondió tras ser destrozado en redes

Yeyo De Gregorio, cuyo nombre real es Stefano, se burló de Marcos Ginocchio, ganador de Gran Hermano (Telefe), por su forma tranquila de expresarse y en la red lo destrozaron. Tras el revuelo, el actor hizo un descargo.

“Le preguntamos: ¿Y a vos Marcos qué te gusta hacer de tu vida?”, comenzó el ex Casi Ángeles recordando el paso de Ginocchio por su programa. Luego imitó la tonada del vencedor del juego: “‘A mí me gusta mucho Salta’... ¡por favor Marcos!”.

La tía Sebi, panelista del ciclo, le advirtió a Yeyo que los seguidores de Marcos lo iban a “matar en las redes sociales”. Desafiante, de Gregorio lanzó: “A mí me chupa un huevo. A mí no me entra una bala”.

Nacho y La Tora estaban presentes en el programa y le aclararon al actor que esa era la forma de ser del joven salteño. "Realmente tiene la paz y la forma de resolver situaciones que capaz uno se saca y se vuelve loco, el chabón siempre dice 'no, no pasa nada...'", expresó Nacho.

Y Yeyo agregó: "Pasa que yo soy como chispita, entonces cuando lo escuchaba hablar lo miraba como diciendo 'amigo, acelerá por favor un poco que estoy desesperado por escucharte'". A su vez, La Tora acotó: "De él aprendimos eso, que a veces no hace falta estar a mil. Siempre nos contaba las cosas mínimas de la vida que quizá nosotros no veíamos". "El pibe me cayó divino, es un amor, pero va a 0.5 en WhatsApp", cerró Stefano.

En la red, el usuario @n4dapersonal viralizó el recorte del programa en Twitter y los usuarios liquidaron al actor: "Yeyo porque no le dijiste eso en la cara?? Jajja CAGÓN! Marcos te hubiera ubicado en un minuto", fueron algunos de los mensajes que se viralizaron en contra del actor.

Qué dijo Yeyo De Gregorio tras ser destrozado en redes por criticar a Marcos Ginocchio

Tras ser destrozado en redes sociales, el actor emitió un comunicado a través de su cuenta oficial de Twitter.

"Creo q están muy llenos de odio y tienen ganas de generar peleas donde no las hay, no soy más o menos humilde por decir que Marcos habla lento, el pibe me cayó bárbaro y hasta arreglé para que venga a jugar al futbol con nosotros, es un amor, no inventen giladas, besi los qiero", escribió Yeyo De Gregorio, luego de que su apodo se convirtiera en tendencia.

