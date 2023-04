Nicki Nicole reaccionó tras los rumores que vinculan a Trueno con la China Suárez

Un emojie de un rayo en un posteo de Eugenia La China Suárez en Instagram fue suficiente para que empezaran los rumores. La publicación de la actriz fue anterior a la confirmación de su ruptura con Rusherking tras un año de noviazgo. Sin embargo, muchos vieron en ella un indicio y empezaron a sugerir que podría estar comenzando un romance con Trueno, quien casualmente acababa de terminar su relación con Nicki Nicole.

Al ser consultada por Pochis, de la cuenta @gossipeame, la ex Teen Angels negó rotundamente esta versión. “En mi vida vi a Trueno, imposible. Cómo les gusta hacerme quedar mal”, dijo la China. Y agregó que estaba “súper enamorada” de Thomas Nicolás Tobar, tal el verdadero nombre del intérprete de Perfecta, de quien finalmente se separó.

Frente a esto, Nicole Cucco aprovechó para promocionar su nuevo tema, No voy a llorar, en el que habría un mensaje directo para su ex. “Otra vez hiriéndome. Otra vez perdiéndome”, fue la frase que compartió a través de sus historias con la portada de Spotify del hit. “Y te pido que me sueltes. Que no llames, que no invente. Mientras yo intento callar To’ lo que mi corazón siente”, dice la letra de la canción. Y concluye: “Como yo ninguna. Seguí con tu vida. No vuelvo a llorar más. Hablé con la luna. Como yo ninguna. Seguí con tu vida. Ya no vuelvo a pensarte”.

Por otra parte, en las últimas horas Nicki compartió un posteo con una secuencia de fotos, en la última de las cuales exhibe sus dos dedos mayores en primer plano. Ama 2, puso junto al signo de “soon” (”pronto”, en inglés). Cabe señalar que ella y Mateo Palacios Corazzina, nombre real del trapero de La Boca, dejaron de seguirse en las redes sociales. Y si bien la China lo sigue a él, el intérprete de Dance Crip no tiene a la actriz en su lista de usuarios seguidos.

En la noche del jueves, la China confirmó la separación de Rusherking a través de un desgarrador mensaje que compartió en su cuenta de Instagram. “Que una relación por la que apostaba todo no funcione es cruel. Tener que soltar a la persona con la que querías envejecer es triste. Nos deseo un duelo con el menor sufrimiento posible. Me voy agradecida por lo vivido y con el corazón roto por uno de los años más lindos de mi vida”, publicó.

Minutos antes, la actriz y cantante había compartido un video que muchos de sus seguidores interpretaron como una pista del anuncio. “¿Después? No hay después. Después las cosas se enfrían y después tus intereses cambian; después las personas cambian, después las personas envejecen y después ya se te pasaron las oportunidades”, se escucha decir a una persona en una charla motivacional que la madre de Amancio, Rufina y Magnolia subió a sus historias.

Por su parte, el trapero santiagueño también habló del anuncio de su ex y expresó: “Quería contarles que con Euge no estamos más juntos, y quería contárselos porque se que hay muchos que se preocuparon. Sepan que nos queremos y quisimos mucho y que ninguno de los dos lastimó al otro, no se crean las boludeces que dicen por ahí... Euge es de las personas más buenas y sinceras que conocí en mi vida. Gracias por preocuparse”.

Fuente: Infobae