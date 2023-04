Burlando contó que Silvina Luna se hace diálisis tres veces por semana: “No puede tener una vida normal”

En febrero de este año, Silvina Luna contó que necesita un trasplante de riñón, tras los problemas de salud que se le originaron por una mala praxis durante una intervención estética que le realizó Aníbal Lotocki. Ahora, Fernando Burlando, el abogado defensor de la modelo, detalló cómo es su situación actual.

“Tiene que concurrir tres veces por semana a hacerse diálisis. Si no lo hace, se muere”, expresó el letrado al aire de Nosotros a la mañana (eltrece) para dejar en claro la dramática situación que atraviesa Silvina, quien está en lista de espera del INCUCAI. “No puede tener una vida normal”, agregó él.

“Está más privada de sus libertades que la persona que la lastimó y la castigó con esta enfermedad”, lanzó tajante Fernando Burlando y señaló que su defendida está “presa” y “rehén” de esta situación. “El juicio para ella fue muy duro, había días que no quería ni ingresar a la sala”, detalló también el abogado.

“Silvina no puede laburar ni generar dinero. No puede tener un trabajo normal”, agregó el Pollo Álvarez, conductor del ciclo de espectáculos, y recordó que la modelo tuvo que abandonar su participación en El Hotel de los Famosos (eltrece) debido a su problema de salud. “Si la convocamos acá todos los días, tal vez no puede venir. Le estropeó la vida de todas las maneras”, dijo también haciendo mención a Aníbal Lotocki.

Fuente: TN