Advertencia de Juan Grabois: “Siento un tufillo de un pacto de derecha conservadora entre Larreta y Massa”

Firme en su decisión de ser candidato a presidente este año, el dirigente social Juan Grabois volvió a cuestionar esta mañana el rol del ministro de Economía, Sergio Massa, dentro de la coalición oficialista y hasta deslizó que podría darse un acuerdo “de derecha conservadora” entre el titular del Palacio de Hacienda y el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, en el marco del cambio de gobierno.

Convencido de que lo que viene “es muy feo”, el referente del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE) y del Frente Patria Grande pidió a sus compañeros “no ser lamebotas del poder” y volvió a ponderar al ministro del Interior Eduardo “Wado” de Pedro como un postulante al que se plegaría. Con fuertes referencias kirchneristas en su discurso, sin embargo, consideró que la idea de “proscripción” contra la vicepresidenta Cristina Kirchner “no pega en el pueblo”.

“Lo que viene es muy feo, siento un tufillo de un pacto de derecha conservadora entre Larreta y Massa para quedarse con 80% del electorado”, comentó este martes Grabois en Radio 10. Incluso, señaló que ambos dirigentes “son muy parecidos”, aunque marcó una comparación: “Hay una diferencia: que uno está en el Frente de Todos y otro, en Juntos por el Cambio”.

Sin cesar en sus críticas contra Massa, planteó un posible escenario sobre lo que podría ocurrir si se posiciona como candidato y centro de gravitación del oficialismo. “Si obtiene la hegemonía dentro del peronismo un representante de la UCD, del neoliberalismo, del viaje con [Mauricio] Macri a Davos, de la Embajada de Estados Unidos y del Fondo Monetario Internacional (FMI), el Frente de Todos se desnaturaliza. Tiene que haber un debate interno”, indicó.

Pero pese a todas esas críticas, dijo que lo quiere a Massa dentro del partido y lo justificó en que hay una “delimitación” con sectores que tienen “prácticas y discursos deshumanizados”. Además, planteó que desea competir con el ministro de Economía en las PASO de este año y admitió que, en caso de perder, se sentaría con el líder del Frente Renovador a firmar un acuerdo programático. “No sé si este pibe no va a ganar, porque cuando hacen las encuestas, los encuestadores a las barriadas no llegan”, avisó sobre sí mismo.

Seguro de que es necesario que los dirigentes frentetodistas no muestren actitud de “lamebotas del poder”, porque esto potencia el crecimiento de referentes antisistema como Javier Milei, otra vez Grabois respaldó a de Pedro como un postulante que podría hacer declinar su candidatura. “Wado es un hermano y si encabeza nos vamos a poner de acuerdo”, reiteró. Dijo, así, que acompañaría una fórmula de Pedro-Massa, pero no una Massa-de Pedro.

En cuanto a eso, también lamentó que el ministro del Interior vea imposibilitada su campaña por sus mismos compañeros de fuerza. “[La idea de que] hay que romper la proscripción contra Cristina y mientas tanto nadie puede hacer política es ridículo, juega a favor de Massa. Wado podría haber estado haciendo campaña. Pero si lo hace, es un traidor que no está rompiendo la proscripción de Cristina”, manifestó Grabois disconforme, que se preguntó cómo van a hacer en el Frente de Todos cuando se precipite el cierre de listas sin una estrategia definida.

Además fue contra esta idea de parte del kirchnerismo de poner en el centro de la agenda esta cuestión de que la vicepresidenta no podría postularse a las elecciones por un embate de la Justicia, ya que refirió: “La estrategia basada en la proscripción no pega en el pueblo porque es confuso”. Sin embargo, habló de la “agresión en todos los frentes” que sufrió la exmandataria y marcó, como siempre hace, sintonía con ella. “Proscripción es incomprensible e impronunciable. [Cristina] va a ir presa si la gente no lucha como corresponde. Si la gente no reacciona, va a ir presa”, remarcó.

