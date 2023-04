Revelan detalles de la fuerte pelea entre la China Suárez y Rusherking que habría puesto punto final al noviazgo

En medio de la incertidumbre por conocer los motivos que llevaron a Eugenia “la China” Suárez y Rusherking a ponerle punto final a su historia de amor de casi un año, Guido Zaffora reveló en Intrusos detalles sobre la pelea entre los jóvenes que habría precipitado el abrupto final.

Todo comenzó cuando el panelista del ciclo de América habló del primer Movistar Arena que el cantante estaba preparando para el que –luego- dio el 24 de marzo: “Ese día, la China tenía que cantar, tenían todo listo con una pasarela. Ella llegó al ensayo y en un momento hubo una situación que no gustó mucho con respecto al sonido, cosas técnicas que pasan”, comenzó diciendo Zaffora.

“Después, la China se enoja y le empieza a recriminar a él los mensajes que le llegaban de diferentes chicas. Ella le empezó a hacer una escena de celos a él, y el ensayo se fue a un costado. Los presentes se pusieron nerviosos y empezaron a correr a la gente que estaba arriba del escenario”, agregó.

Y continuó: “Ahí, ella le dice ‘si vos seguís así, yo esta noche no canto’ y Rusherking se pone muy nervioso porque era su noche. Esto fue muy conflictivo para él, la trata de poco leal, de poco compañera y le dice ‘vos no me podés hacer esto, es una traición’”.

“Ese fin de semana, él no le habló porque estaba muy enojado. Y a partir de ahí, se dio cuenta que no era la relación que quería porque sintió la falta de amor y compromiso por no apoyarlo y no ayudarlo”, cerró Guido, contundente.

CHINA SUÁREZ CONFIRMÓ SU SEPARACIÓN DE RUSHERKING CON UN PROFUNDO POSTEO

Luego de que Rodrigo Lussich y Adrián Pallares afirmaran en Socios del Espectáculo que Eugenia “la China” Suárez y Rusherking están atravesando una fuerte crisis, y que lasa sospechan siguieran creciendo con los posteos de los jóvenes, finalmente la actriz y cantante confirmó que el noviazgo llegó a su fin.

Así lo comunicó la propia China con un profundo posteo que subió a las redes: “Que una relación por la que apostaba todo no funcione, es cruel. Tener que soltar a la persona con la que querías envejecer, es triste”, comenzó diciendo Eugenia.

“Nos deseo un duelo con el menor sufrimiento posible”, agregó, dejando en claro que esta decisión es muy dolorosa para los protagonistas de esta historia.

“Me voy agradecida por lo vivido y con el corazón roto por uno de los años más lindos de mi vida”, cerró la China, a corazón abierto y visiblemente triste por este presente sentimental.

FUENTE: CIUDAD.COM