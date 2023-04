Quién es Toni Gelabert, el actor español de ATAV 2: vino a Argentina a triunfar y encontró el amor en la tira

Antoni Gelabert, estudiante de actuación y arquitectura en España, recibió un llamado de su representante dándole la noticia de que existía la posibilidad de hacer un casting para una novela argentina, ATAV 2.

Emocionado, Toni aceptó el desafío y quedó. Su personaje es muy atractivo; interpreta a Toni Salvat, el nieto de Lucía (Delfina Chaves) y Bruno (Albert Baró), que está enamorado de su amigo Segundo Machado (Tato Quattordio) y también vivirá un romance con Marcos Soria (Santiago Talledo).

¿Un dato espectacular? Durante el rodaje, se enamoró de Santiago, con quien hoy por hoy se puso de novio. A pleno romance, dentro y fuera del set, así se muestran a través de sus redes sociales.

CÓMO COMENZÓ LA HISTORIA DE AMOR ENTRE TONI Y SANTI

Santi comenzó a seguir a Toni en Instagram cuando supo que iban a trabajar juntos y comenzaron a charlar por ese medio.

Él no le daba mucha bola porque en ese entonces tenía novio. Cuando Santi se enteró, muy picante, le dijo: "si la querés pasar mejor en Argentina, es mejor que vengas soltero".

Antes de viajar a Argentina, se separó, "por otras cuestiones", y se dejó seducir por su compañero.

"Él empezó su etapa de seducción y yo me dejé seducir... No me pude resistir, solté, nos pusimos de novios y ahora seguimos juntos", cuenta, muy feliz.

