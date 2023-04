Camila Homs demandó a su abogado por filtrar información sobre su divorcio de Rodrigo de Paul: "Ella quiere una indemnización"

En una de las bombas que explotaron Mariana Brey dio detalles sobre la nueva demanda que le inició Camila Homs a su abogado, Ignacio Trimarco, por cómo manejó su divorcio de Rodrigo de Paul.

“Famosa demanda a abogado. Todo lo que le recrimina esta famosa a su abogado va a llamar la atención y solo sacamos un extracto porque es muy extensa la denuncia. Dice que la usó para un fin personal y le hace juicio por daños y perjuicios, daño moral y daño psicológico”, comenzó diciendo.

“Dice que ‘desde el inicio de la relación abogado-cliente, se sucedieron hechos que me fueron poniendo en alerta debido a que sus actitudes no revestían seriedad y compromiso que revestía en lo profesional’”, agregó el conductor.

Y continuó: “Dice que ‘para ello no trepidaba en divulgar mis datos personales e información privada y confidencial que le había brindado para hacer la demanda, hasta la publicación de comunicados de prensa con datos del expediente judicial iniciado o la afirmación expuesta en numerosos programas de televisión respecto de filmaciones que decía poseer de mi persona’”.

Tras escucharlo, Mariana Brey sumó: “Ella observa que el doctor estaba interesado en algo que era la promoción de su estudio jurídico, este es el punto, ella sintió que él la estaba usando para promocionar su estudio jurídico y así hacerse más mediático aún”.

“Ella quiere una indemnización, quiere que todos los honorarios que él reciba los embarguen”, dieron a conocer. Y Nancy Duré cerró: “Él decía que había resulto la mayoría del acuerdo, pero él ese día, en la puerta de Puerto Madero fue el detonante porque ella dice ‘sólo dos personas sabíamos de esta reunión, ¿cómo se enteró la prensa?’”.

FIRME ADVERTENCIA DE RODRIGO LUSSICH A CAMILA HOMS EN PLENO ESCÁNDALO CON RODRIGO DE PAUL

Luego de escuchar la contundente nota que le hicieron a Camila Homs para Socios del Espectáculo en el que, entre tantas cosas, reconoció que los polémicos chats que se filtraron contra Rodrigo de Paul son suyos, Rodrigo de Lussich fue al hueso con su análisis.

“Me da un poco de miedo cuando dice ‘yo, con bronca, soy capaz de cualquier cosa’. Me da un poco de miedo porque es como que no se pone límites, ¿no?”, comenzó diciendo el conductor del ciclo de eltrece, después de escuchar las fuertes palabras de la ex del futbolista, con quien tiene a sus hijos Bautista y Francesca.

“Que se quede ahí. Detenete, Camila, porque tenés una denuncia penal. Esos chats no se viralizaron en una página web, son conversaciones que están en la Justicia y por las que te denunciaron penalmente por amenazas y extorsión”, agregó.

Y cerró, contundente: “Después, se verá si la causa llega a buen puerto o no, eso nunca se sabe, pero la denuncia está hecha”.

FUENTE: CIUDAD.COM