Mariano Martínez rompió en llanto en vivo al hablar de sus hijos: "Lo que más me hace feliz"

En un mano con Georgina Barbarossa estuvo como invitado Mariano Martínez en La Peña de Morfi. Allí el actor, que anunció hace pocos días su noviazgo con Triana Ybañez, terminó rompiendo en llanto luego de hablar del especial vínculo que tiene con sus hijos Olivia, Milo y Alma.

“Estar con mis hijos es lo que más me hace feliz”, reconoció, sobre la relación que tiene con sus nenes y un momento muy especial se dio cuando recordó el nacimiento de su nena más chica.

“El otro día Almita me decía ‘¿vos estuviste cuando yo nací’?’. Le dije que sí y le digo ‘¿sabés que el cordón que te unía a mamá lo corté yo?’. Me dijo ‘¿en serio? Te amo’. Me mata”, contó, baboso.

MARIANO MARTÍNEZ LLORÓ EN TV AL HABLAR DE SUS HIJOS

Pero cuando en el ciclo lo sorprendieron con su banda en vivo tocando Sin principio ni final, el hit de Abel Pintos, que estuvo en el parto de su hija menor, el actor se largó a llorar.

“Qué difícil llorar en tele”, comento, mientras se secaba las lágrimas.

“Es emoción porque amo a mis hijos y amo a mi hija. Es un tema que me sensibiliza”, reconoció, mientras la conductora le acercaba unos pañuelos de papel.

