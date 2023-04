Poletti: "Elegí el Frente de Frentes porque no comparto lo que hace el kirchnerismo a nivel nacional"

Fin del misterio y las especulaciones: Juan Pablo Poletti, ex titular del hospital Cullen, se presentó este martes como candidato a intendente de Santa Fe. Lo hará dentro de la alianza del Frente de Frentes, aunque aclaró que será con un "perfil independiente y sin afiliaciones políticas". Aseguró que en la primera etapa de campaña consiste en "escuchar", aprender y formar equipos, pero advirtió que los que se sumen deben tener Ficha Limpia y sin antecedentes.

"Se trata de una decisión totalmente meditada y pensada, estoy convencido de hacerlo y con un perfil totalmente independiente y sin afiliaciones políticas", explicó Poletti en diálogo con Luis Mino en el programa Ahora Vengo. Y aclaró: "Es una decisión propia y conversada con la familia, no tenemos una actividad política en la historia familiar" y valoró la independencia que pudo lograr como director del Cullen, donde trabajó con tres gobernadores (Antonio Bonfatti, Miguel Lifschitz y Omar Perotti) y cinco ministros de salud de distintos sectores.

No es la primera vez que la política fue a buscar a Poletti para una candidatura. Hace dos años ya había sido tentado, pero desechó el ofrecimiento. Los sondeos continuaron, desde distintos espacios, y esta vez dio el sí. "Elegí el Frente de Frentes porque no comparto lo que hace el kirchnerismo a nivel nacional", lanzó Juan Pablo Poletti y dio toda una definición en sí misma.

Respecto al escenario provincial, donde hasta el momento no se oficializaron quiénes serán los precandidatos a gobernadores dentro del Frente, Poletti evitó pronunciarse y apeló a la cautela. "A partir de que se oficialicen los candidatos me iré identificando con alguno de ellos y lo propio a nivel Nación. Tengo en mente a quién me acerco, pero lo haré más adelante".

Poletti aseguró que el salto a la política significó "una decisión muy difícil, un cambio de vida, dejé el guardapolvo y aunque sigo como director médico de una empresa, hoy todo el tiempo me ocupa conversar con los vecinos", resaltó y contó que está abocado a recorrer los barrios de la ciudad. "Como escucho a un paciente, escucho a un vecino para ir analizando cómo podemos hacer para solucionar problemas".

"Los vecinos que quieran que visite el barrio que se contacten, queremos hacerlo de forma plural, pero con la única condición que puse es que los que se sumen deben tener la ficha limpia, sin ningún tipo de antecedentes", cerró Poletti.

