Este viernes habrá multiples actividades culturales

Este viernes, el Centro Recreativo Metropolitano “La Estación” y el Complejo Cultural del Viejo Mercado ofrecerán espectáculos para todos los gustos, organizados por la Secretaría de Cultura de la Municipalidad de Rafaela.

En el primer espacio, a las 20:30, en el interior del galpón, se llevará a cabo una nueva edición de la “Milonga El Tropezón”, con entrada libre y gratuita. Durante el evento habrá clases de baile, DJ, exhibición de baile, cantantes y la actuación de la Orquesta Municipal de Tango.

La clase estará a cargo de la bailarina santafesina Carolina Jador quien invita a todo el público a participar, tengan o no experiencia, para realizar sus primeros pasos de forma amena y descontracturada.

A partir de las 21.30, se realizará la apertura de la milonga con una selección de los mejores tangos bailables en formato grabación a través de un DJ en vivo. Luego, se presentará la Orquesta Municipal de Tango que realizará dos selecciones junto al cantante José María Fontana y la pareja de baile conformada por Carolina Jador y Lucio Borgnino.

El evento contará con servicio de food trucks y no se suspende en caso de mal clima.



VIEJO MERCADO

En el sector del corredor, a las 21:00, se presentarán Halo, trío integrado por Nahuel Pani, Emilia Sbrola y Marcelo Gastaldi; y Sukha Dúo conformado por Fiorella Carlini y Nicolás Herrero.

Desde un repertorio amplio y diverso, Halo genera un sonido propio, interviniendo con su impronta canciones que forman parte de nosotros. A través de un estilo sutil van creando arreglos que sintetizan dicha impronta, poniendo lo suyo en cada nota cantada y tocada.



Por su parte, Sukha dúo fusiona rock, bossa, trap, melódico y se sumerge en la profundidad de cada melodía interpretando covers de algunos artistas nacionales.

Cabe aclarar que este espectáculo se enmarca en el programa Suena Complejo que comenzó en el año 2022, con una muy buena recepción de parte del público y artistas de nuestra ciudad. En cada encuentro, se ofrece un espacio para disfrutar de música en vivo a cargo de pequeñas formaciones, ambientado con mesas y sillas, y el servicio de cantina de El Mercadito de El Ceibo.

El ciclo se extiende a lo largo de cuatro viernes consecutivos dentro del programa Otoño con vos, con entrada libre y gratuita. La próxima fecha será el viernes 28 de abril con las actuaciones del Dúo Yossen-Duverne junto a Macarena Vera y el Dúo Bulacio- Barci.

TODOS MUEREN AL FINAL

La producción resultante del Laboratorio de Creación Escénica Teatro II del FTR22, a cargo de Rodrigo Cuesta, realizará sus últimas dos funciones en el Centro Cultural La Máscara, el viernes 21 y domingo 23 de abril, a las 21:00 y 20:30, respectivamente.

La obra se titula “Todos mueren al final” cuya sinopsis relata: “En medio de una contienda casi deportiva, les actores deberán entrar y salir de la ficción con una fluidez casi atlética y profundo oficio, ya que están convocados a un espacio teatral que mutará en cancha de juego. Un juego cuyas reglas estarán claras, pero demandarán gimnasia: Es indispensable el juego en la escena. El espacio nunca estará vacío. Se podrá salir y entrar mientas se cumpla la regla antes mencionada. Vale superponer y repetir escenas. Vale pasar de un estado a otro espontáneamente y con rapidez. Vale asumir el personaje, irrumpir el actor y volver al personaje. Si se establece la cuarta pared, se la traiciona, se la vuelve a levantar y se la vuelve a traicionar. Las cosas que me gustan empiezan con A de abrazar, o con G de gato o con R de risa. Las cosas que me gustan es un juego donde la expectativa está en ir detrás de la pelota. Un juego con palabras, letras, deletreos, canciones, definiciones y voces que relatan. Las cosas que me gustan a veces son profundas y otras veces superficiales. Las cosas que me gustan son muchas, y las que no me gustan también, pero ésas, te las cuento en otra obra, porque en esta, “Todos Mueren al Final”.

Actúan Daiana Albanesi, Ester Baldo, Esequiel Caluva, Marcos Fontana, Leonardo Frana, Candela Hernández, Danilo Monge, Francisco Moreno, Fernando Sacone, Valentina Ulrich y Manuel Zimmermann. La asistencia de dirección está a cargo de Marcela Bailetti, y la dirección a cargo de Rodrigo Cuesta.

Las entradas pueden reservarse y tienen un valor de $1500 en el caso de generales, $1400 para jubilados y estudiantes y $1200 para asociados. La boletería está habilitada de lunes a viernes de 17 a 20 y una hora antes de cada función en el Centro Cultural La Máscara, Constitución 250, TEL y WHATSAPP: 3492 - 503222.

Fuente: via pais