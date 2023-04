Antonio Gasalla fue trasladado en ambulancia y crece la preocupación por su estado de salud

Pasadas las 14 horas, Antonio Gasalla fue trasladado en ambulancia desde su casa en Barrio Norte hasta un centro médico. Según comentaron en Intrusos (América), la Justicia pidió que le realicen un chequeo general al actor de 82 años para evaluar sus capacidades.

En las últimas semanas, Marcelo Polino, periodista de espectáculos y confidente del humorista, contó que debido a los problemas cognitivos que sufre Gasalla mucha gente se aprovechó de él robándole dinero, objetos de valor y hasta obras de arte de su casa.

Por este motivo, su familia tiene la intención de demostrar en la Justicia, que el capocómico no tiene plena capacidad de obrar, con el fin de proteger sus intereses y patrimonio.

“Tiene que ver con una orden que acaba de hacer el juez para que un equipo médico se haga presente y lo lleven a una clínica para empezar a hacerle los estudios correspondientes al pedido que hace la familia de los problemas cognitivos que él tiene, y que después tenga que estar bajo la tutela de sus familiares. Los estudios son de su estado general y de sus problemas cognitivos”, informó el periodista Pablo Layús al aire del programa que conduce Florencia de la V.

El estado de salud de Antonio Gasalla

Antonio Gasalla atraviesa un complicado momento de salud a sus 82 años y así lo dio a conocer Marcelo Polino, su íntimo amigo, semanas atrás. Incluso, a raíz de su deterioro cognitivo, el actor sufrió una estafa y posterior robo en su casa.

En las últimas horas, Ángel de Brito en LAM (América) dio más detalles sobre el presente del artista y contó que Polino lo visitó este sábado. “Gasalla no lo reconoció, no reconoce a su familia tampoco”, contó el conductor respecto a cómo fue ese encuentro.

“En estas últimas semanas, el cuadro de falta de memoria empeoró y la familia decidió accionar para que esté bien cuidado”, dijo Ángel al aire de su programa de espectáculos y señaló que en el entorno de Antonio “están todos aconsejados por profesionales para que no lo contradigan”.

Tal como contaron en LAM, Polino fue a la casa del actor luego del caótico robo en su casa y se encontró con una difícil situación. “Me dijo que fue a charlar con él y que no lo reconoció”, lanzó el conductor del ciclo sobre la información que le dio el periodista. “Gasalla no reconoció a Polino, no reconoce a su propia familia tampoco”, precisó.

Sobre esa misma línea, Ángel contó que el próximo paso será “internarlo en una clínica para compensarlo porque no tomó los medicamentos” ya que “no está bien alimentado”.

Fuente: TN