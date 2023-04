Era futbolista y ahora es dueño de una empresa líder en tecnología ambiental

"La empresa ayuda al ambiente, a la sociedad y le damos trabajo a la gente creando una conciencia ambiental", comenta el empresario Rodrigo Domínguez desde Industrias Elypson, la compañía que comenzó como apenas un sueño hace más de diez años y hoy es líder en su campo.

Rodrigo tenía una carrera prometedora como futbolista en el Club Atlético Huracán, hasta que tuvo que dejar su profesión por una grave lesión. En el año 2010, debido a la imposibilidad de seguir practicando el deporte que ama, fue que decidió incursionar en el rubro empresarial. “Hacer mi propia empresa era otro de mis sueños. Quería que sea algo que me llene como persona, no solo como profesional.

Todo se despertó en un espacio del taller de mi padre. Él me había dado permiso para que pueda trabajar en ese lugar como para recrear diferentes ideas. Hice varias cosas y no me llenaban, así que las dejé. Luego me di cuenta de la problemática que había en el medio ambiente en relación a la contaminación. Quería aportar algo a mi país y lograr que a través de mi idea se pueda mejorar la situación”, comenta Rodrigo.

Industrias Elypson se dedica a la creación de máquinas tecnológicas que ayudan a mejorar el medio ambiente, analizando la necesidad del cliente y tratando de crear máquinas personalizadas. “Actualmente con nuestros equipos podemos procesar los residuos plásticos que pueden terminar en un basural, vía pública, mar o río y transformarlos en un banco de plaza, macetas, huertas, deck para piscinas y muchos productos más”, cuenta el ex futbolista con orgullo.

“Hacemos envíos a todo el país, y queremos hacer lazos a nivel internacional. Contamos con 30 modelos de máquinas propias, cada una tiene su característica diferente. Procesan el residuo, trituran, compactan y otras lo transforman. El fuerte de la empresa es la innovación, y la tecnología para la transformación de los residuos”.

Para cerrar, Rodrigo Domínguez deja un mensaje esperanzador: “Si creemos, podemos cambiar y hacer que los jóvenes de nuestro país tomen conciencia de lo importante que es reciclar. Sería un gran paso que nosotros como adultos demos el ejemplo para generar un futuro más saludable. Trabajo para dejar una huella de solidaridad".

Fuente: caras.perfil.com