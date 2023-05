Tomás Holder pasó la noche internado y contó lo que vivió en redes: “Tuve una alteración en el riñón”

Tomás Holder pasó la noche del sábado en la guardia de un sanatorio en Rosario debido a un problema de salud. Este domingo, tras recibir el alta médica, explicó qué fue lo que le ocurrió y les agradeció a su más de un millón de seguidores por la preocupación y los mensajes de cariño.

“¿Sábado de joda? Sábado de guardia en el sanatorio”, escribió en una historia de Instagram, al mismo tiempo que filmaba la pantalla donde se podía ver el listado de los pacientes que esperaban ser atendidos.

Acto seguido, se mostró recostado en una camilla, con suero. “Todo va a estar bien”, expresó en tono esperanzador y llevándole tranquilidad a su más de un millón de seguidores.

Tras varias horas de incertidumbre, en la mañana del domingo el influencer rosarino compartió otra imagen que daba cuenta de que había pasado la noche internado y manifestó su agradecimiento por los comentarios de cariño y la preocupación. “Buen día, gracias a todos por los mensajes hermosos. Quédense tranquilos que estoy bajo médicos superbuenos”, aseguró.

Este domingo, después del mediodía, Tomás recibió el alta y explicó lo sucedido. “Quería contarles que lo que me pasó fue una alteración en el riñón, de la CPK, que otra vez me dio muy elevada”, detalló.

Entonces contó de qué se trataba su problema de salud: “La CPK es una glándula del cuerpo que tiene que estar siempre baja, 350 en el hombre, a mí me dio muy elevada, me dio 2500. Es peligroso para el corazón como para la cabeza”.

“Es cuando ya el cuerpo hace demasiada actividad física. En mi caso, hace ocho meses que no iba al gimnasio, que no entrenaba y fui a jugar dos partidos de fútbol seguidos y me hizo muy mal. Aparte tuve un golpe en la pierna que también produjo que entre sangre en el músculo y muchísimas cosas más”, comentó el joven que debió pasar la noche ingresado en la clínica.

Sin embargo, ya está fuera de peligro: “Me dieron el alta recién, así que me voy, estoy contento. Gracias a toda la gente linda que me bancó y que me tiró lindos mensajes”. “Los amo, hay Holder para rato”, concluyó divertido.

Minutos más tarde se mostró regresando a su casa junto a su mamá, Gisela Gordillo. “¿Estás triste porque estaba internado? ¿Estás triste?”, quiso saber en tono aniñado. A lo que ella contestó con una sonrisa enorme por verlo bien.

