Guillermo Moreno apuntó contra La Cámpora: «No saben lo que es laburar»

Guillermo Moreno salió con los tapones de punta contra el Gobierno y La Cámpora. El economista observó varios problemas dentro de la coalición del Frente de Todos. Entre los principales apuntados estuvieron los conducidos por Máximo y Cristina Kirchner. El exfuncionario aseguró que «nunca laburaron» y «no saben lo que es la vida» como para conducir un país.

El precandidato a presidente alertó que el Poder Ejecutivo está alejado de la realidad por vivir en Puerto Madero: «No la ven. Al no verla tampoco se lo imaginan y por lo tanto no tienen política para resolverla. Esto empezó en el último gobierno peronista. Se alejaron del pueblo, no saben cuánto cuesta una docena de factura, no le cortan la luz», explicó en La 990.

«Es como Cerruti se piensa que porque Corrientes está llena, el país anda bien», agregó el exsecretario de Comercio Interior. Otros que cayeron en las críticas de Guillermo Moreno fueron los miembros de La Cámpora. «No saben los que es laburar, nunca pasaron por el sector privado. A mí fueron los primeros que se me presentaron. Wado de Pedro fue uno de los que se me presentó», contó.

Los cuestionamientos prosiguieron y agregó al ministro de Economía a la embestida: «Tienen un lío bárbaro porque no saben nada de la vida si hace 20 años que es funcionario. Le pasa lo mismo a Massa, ¿qué pudo haber aprendido de la vida? Cumplió 51 años y la que no hizo hasta los 50, ya está», disparó el precandidato a presidente.

Como cierre, Guillermo Moreno comparó a la actual administración con la de Mauricio Macri y no vislumbró diferencias. Sostuvo que Alberto Fernández «es un socialdemócrata» y lejos está del peronismo: «En el fondo son tan chetos como los otros. Dicen que son progres porque tienen un pensamiento progre, pero no una acción progre. Y ahí es donde arman lío», concluyó.

