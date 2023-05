Milei: El círculo rojo comenzó a tenerlo como opción de voto

Todos los que renunciaron, siguen con la idea de conducir desde las sombras”, se lamentó el dueño de una de las grandes empresas de la Argentina. La queja apuntó más a la vicepresidenta Cristina Kirchner y al expresidente Mauricio Macri, que el actual jefe de Estado Alberto Fernández, a quien consideran el ejemplo del fracaso del cogobierno. Con ese análisis de fondo, el mundo de los negocios comenzó a recalcular inversiones y planes de expansión, y ya empezó a hablar de peligro en el sostenimiento de puestos de trabajo. Lejos quedó el entusiasmo de la renovación de gobierno y el espíritu reformista de una nueva gestión.

Integrantes del mundo empresario mostraron con mayor frecuencia su “desencanto” por el futuro económico, atado a la incertidumbre política, y comenzaron a copiar un esquema de acción electoral similar al clima social: en el círculo rojo empezó a tomar vuelo la opción Javier Milei presidente. Y si bien no está en el menú para una conducción real del país, su crecimiento en las encuestas del establishment se presenta como un “castigo” a la continuidad de la crisis política.

“Voy a votar a Milei, porque si bien no concuerdo con sus planes para la economía, es una forma de demostrar que ya no se aguanta más una situación de pelea constante entre los integrantes de un mismo partido político, situación que no hace más que debilitar el clima de negocios”, afirmó el mandamás de un grupo de empresas dedicadas a la producción industrial y al turismo en el interior del país.

De sombras y sinceramientos

Hace unas semanas, y en el marco de foros empresarios, como el Llao Llao y el Cicyp, la presencia de Milei era considerada casi “pintoresca”, ya que contaba con “pocas chances” de ganar las presidenciales e, incluso, de ingresar a segunda vuelta. Pero, a medida que crece en las encuestas, el círculo rojo comenzó a tenerlo como opción de voto, aún a sabiendas de que no ganará la elección. Al menos, ahora empezó a demostrarse una suerte de sinceramiento en algunos espacios en donde antes podía llegar a haber “simpatía”, pero en donde pesaba más el temor al “ridículo”.

Sucede que las reapariciones de Cristina Kirchner y de Mauricio Macri dejaron una “sensación de que todo continuará del mismo modo, con un poder administrativo en manos del candidato que gane, y el poder real afuera de la Casa Rosada”. Ese estado de ánimo lo reveló un influyente hombre de negocios, vinculado al agro y a la actividad industrial, que se “cansó” de la “burocracia adentro de la burocracia”, según definió a las peleas internas entre sectores que conviven en las administraciones estatales, “tanto nacional como provinciales”.

“El plan de Milei es impracticable, pero hoy está en condiciones de hacer despertar a la política tradicional de una pesadilla constante, con vaivenes sinsentido, que van de error en error por fallas en los conceptos técnicos, pero especialmente por inconsistencias políticas. Están jugando con la estabilidad social”, se alarmó un empresario fabril, quien insistió en las condiciones de estallido económico ante la creciente inflación y los pronósticos de caída de la actividad y el empleo que se profundizó con la corrida cambiaria de la semana pasada.

La moraleja de jubilación de Pagani

Sobre el cierre de la semana pasada se conoció la jubilación de Luis Pagani, histórico presidente y CEO de la multinacional Arcor, luego de cumplir 65 años. Su alejamiento del mando de la principal alimenticia argentina fue debido a la edad de retiro que rige en la empresa, aunque se convirtió en una suerte de “símbolo” de las “etapas que se van cumpliendo” en el camino de la institucionalidad de una organización, como señalaron fuentes de su entorno consultadas por este medio.

Apenas conocido públicamente el sorpresivo anuncio, el círculo rojo puso la jubilación de Pagani como un ejemplo para la política. El caso de Arcor es, sin embargo, un oasis en el desierto de renunciamientos en el sector privado, en donde los comandantes de las principales empresas del país se mantienen en sus cargos a pesar del paso del tiempo. Pero sus argumentos rescataron la rareza del saliente caramelero: “Si un hombre que construyó un imperio, a costa de trabajo e inversiones, deja su lugar para darle espacio a la nueva generación, deja claro que en la administración pública no debería haber espacio para continuidades eternas”.

En concreto, los empresarios exigen que Cristina Kirchner y Mauricio Macri liberen “de manera real” sus influencias en el Frente de Todos y en Juntos por el Cambio. El temor es que los oficialistas Sergio Massa, Eduardo “Wado” De Pedro o Daniel Scioli, y los opositores Horacio Rodríguez Larreta o Patricia Bullrich, tengan las sombras de los expresidentes durante toda la próxima gestión. “Sería una tragedia que Cristina y Mauricio intenten seguir influyendo o condicionando al próximo presidente. Y sus retornos a la escena pública de la semana pasada deja entender que seguirán en ese camino”, se quejó un integrante de la mesa chica de la Unión Industrial Argentina (UIA).

El efecto Milei y la liga de gobernadores

En el interior del país, en donde la figura de Milei también mostró tracción electoral, el empresariado les reclamó a los gobernadores que “hagan pesar el caudal electoral para coordinar una propuesta que descentralice el poder de la Capital Federal”. Algunos creen que una victoria del frente peronista PJ-Frente de Todos en Tucumán le servirá al actual gobernador y candidato a vice de esa provincia, Juan Manzur, como plataforma de despegue de una precandidatura presidencial. Su paso como jefe de Gabinete de Alberto Fernández le abrió una puerta al centro de la escena nacional, con un modelo de austeridad aplicado en su territorio, según el mismo mandatario, destacó en un acto de inicio de la Zafra azucarera, durante la semana pasada.

En los test electorales de Tucumán, La Pampa, San Luis, San Juan, Tierra del Fuego y La Pampa, que se realizarán el domingo 14 de mayo, habrá una puesta en escena del efecto Milei. En esas provincias no solo estará en juego la performance en las urnas de los partidos tradicionales y la disputa del poder territorial, sino también el avance libertario y la fórmula de contrarrestar el voto bronca de la sociedad, en donde ganó terreno el debate de la doble “i”: inseguridad e inflación.

Con información de Perfil, sobre una nota de Ariel Maciel