Romina Pereiro rompió el silencio tras el infarto de Jorge Rial y reveló si se cuidaba con las comidas: "Yo le estaba muy encima"

Luego de las repercusiones que despertó la información que dio Ángel de Brito en LAM al informar que Jorge Rial sufrió una descompensación cardíaca durante sus vacaciones en Colombia (más tarde se supo que se trataba de un infarto) Romina Pereiro se mostró muy angustiada con el cuadro de su exesposo.

“Estuve con angustia porque no sabía bien el cuadro de Jorge, ni cuán grave era y era todo muy confuso. Pero bueno, ya pasó, gracias a Dios”, comenzó diciendo Pereiro en una nota que le dio al programa de América.

“Hasta que supe que Rocío y Morena (las hijas de Rial) estaban en Colombia, fue todo muy estresante, pero cuando supe que estaba rodeado de su familia y su médico, me quedó más tranquila”, agregó.

Por otro lado, Romina dejó en claro que se pudo comunicar con el periodista cuando supo la noticia: “Hablé con él y me quedé tranquila. Hablamos unos minutitos”.

En cuánto cómo eran sus hábitos cuando vivan juntos, Pereiro se sinceró: “Tenía que renegar con la comida, la sal. Yo le estaba bastante encima. Pero bueno, hace un año y medio que ya no convivimos así que no tengo ni idea. Capaz que ahora se súper cuida o capaz que no, no sé eso”. Y cerró, cauta: “En ese momento, él me hacía caso. Pero uno tampoco quiere ser plomo, hacía lo que podía".

FUENTE: CIUDAD.COM