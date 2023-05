Laurita Fernández, íntima: "Peluca me espera con la cena cuando llego del teatro"

Laurita Fernández habló de su presente laboral con Matilda, el musical que protagonizará junto a José María Listorti, Fernanda Metilli, Agustín Soy Rada y tres elencos de niños, y su noviazgo con Claudio ‘Peluca’ Brusca.

La actriz, bailarina y conductora destacó este momento como uno de los más lindos que vive: “En cada ensayo terminamos llorando y nos emocionamos, la conexión con los chicos del elenco es lo que me hace sentir bien”.

Laurita también hizo referencia a la conducción en Bienvenidos a Bordo y las posibilidades de participar del Bailando 2023. “Para mí el Bailando fue muy importante pero hoy estoy haciendo el programa en eltrece”, expresó.

La artista reveló algunos detalles de su vínculo con su pareja y destacó: “A veces llego a casa y sigo practicando, por ahí ese proceso se vuelve un poco egoísta, el que está al lado lo tiene que entender y él me lo recontra entiende”.

- ¿Cómo estás con el estreno, ansiosa, feliz?

- Todo eso que acabas de decir, ansiosa, feliz, es una mezcla de emociones, nervios también porque es enorme el Gran Rex y la magnitud de este espectáculo es inmensa. Pero disfrutando cada momento que tiene que ver con Matilda porque vamos a estar solo 8 semanas en cartel y se pasa volando. Es algo que ninguno de los que estamos había vivido antes, yo personalmente nunca viví algo como lo que estoy viviendo. En cada ensayo terminamos llorando y nos emocionamos. Estamos muy ansiosos de poder compartir eso que vemos y que pasa con el público. Les va a encantar.

- Sobre todo por tu personaje, que es muy dulce, está muy cerca de Matilda, pero a la vez su historia tiene algo de tristeza, ¿cómo lo compusiste y cómo fue toda la previa?

- Sí, trabajamos mucho en que el personaje de Miel y de Matilda son mucho más terrenales, tienen mucha verdad, hablan enserio. Y quizás los personajes de los padres o de Tronchatoro son mucho más caricaturescos, exacerbados, tienen ese tono mucho más arriba que la señorita Miel y Matilda no. Entonces se trabajó mucho en eso, en no subirme a la energía de la gente que tengo alrededor, sino de mantener ese otro canal de dulzura y amor que manejan estos dos personajes, que es muy hermoso y necesario en la obra también.

- ¿Te sentís identificada en algo con la maestra Miel?

-Sí, más que nada la conexión con los chicos. Tengo la posibilidad de que en Bienvenidos a Bordo vienen muchos chicos a participar y se generan momentos re lindos, la pasamos muy bien. Entonces esa conexión es la que me hace sentir bien. En el caso de la señorita Miel, a diferencia de mí, tiene como otra manera de caminar, de hablar y de pararse mucho más lánguida, suave o pasiva y yo soy mucho más activa y por ahí más enérgica. Pero está bueno porque para mí es un desafío y voy explorando cosas que no había hecho antes.

- Se te ve muy enamorada de todo lo que es el musical, de tu personaje, pero también sabemos que estas enamorada en tu vida personal, ¿tu novio influyó en algo o te ayuda con la construcción de tu personaje?

- Me ayuda acompañándome, a veces llego y él cocinó la cena y me espera. Es lo más, me acompaña un montón, más que nada en el proceso de ensayos porque estamos todos los días ocho horas ensayando. Son más de esas ocho horas porque uno llega a casa y seguís maquinando, practicando y por ahí proceso se vuelve un poco egoísta. Y el que está al lado lo tiene que entender y él me lo recontra entiende. Me acompaña un montón.

- ¿Están bien? ¿Están felices?

- Sí, re. Ahora ya se sabe todas las canciones, ya está para hacer un reemplazo porque lo vuelvo tan loco que tiene todos los temas en la cabeza.

- ¿Cómo te sentís al trabajar con chicos, en este caso en particular con Matilda?

- No sé quién inventó la frase ‘ni con perros ni con chicos’ porque fue lo mejor que nos pudo pasar, estoy viviendo algo que no viví jamás y mucho tiene que ver con ellos. Ni hablar de que es una súper producción, todo el equipo es increíble, los adultos son unos más genios que otros, es un placer… pero los nenes tienen una magia es muy difícil explicarlo. Lo tienen que ir a ver y vivir porque tienen algo muy especial, son súper talentosos, se saben todas las letras, todas las canciones, las letras de ellos y las de los demás. Vienen con una energía a cada ensayo que terminamos todos haciendo ronda, gritando y saltando, es una locura. Son tres elencos de niños que se van rotando, entonces vos ensayas con un elenco y después viene el otro y ya se lo saben. Para nosotros no es un problema que nos cambien los nenes todo el tiempo porque la verdad es que todos la tienen re clara. Es un placer, se armó un grupo de niños muy lindo y de las familias que los acompañan porque también entiendo que es un esfuerzo muy grande de los padres, es todo un trabajo en equipo.

- Este año vuelve el Bailando 2023, ¿volverías a participar de nuevo?

- Yo hoy estoy muy feliz conduciendo en eltrece pero el Bailando es un programa que a mí me dio mucha satisfacción. La pasé increíble bailando ahí o haciendo algún tipo de participación, siempre le buscamos la vuelta y lo hicimos. A mí siempre me encanta que me tengan en cuenta o que quieran que esté presente de alguna forma. No lo sé, es un programa muy especial, para mí fue muy importante pero bueno, no lo sé, hoy estoy haciendo el programa en eltrece, quizás se complicarían las cosas. Me alegró mucho saber que vuelve y que la productora vuelve a trabajar porque tiene un equipo increíble, ojalá esto sea el arranque de muchas cosas.

- Entonces a partir del 1 de junio en el teatro Gran Rex…

- 1 de junio en el teatro Gran Rex, 8 únicas semanas con Matilda, el musical. No es para chicos solamente, es para también para chicos grandes, adultos solos sin niños y toda la familia. Todos la van a pasar muy bien, tiene mucho humor, magia, cuadros musicales que te vuelan la cabeza y momentos que nos va a tocar a los adultos una fibra muy hermosa y nos va a recordar a cuando éramos chicos. Es un planazo para estas vacaciones de invierno, no cuelguen.

POR: FRIDMAN, VICTORIA.

FUENTE: CIUDAD.COM